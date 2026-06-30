Presidente electo

Colombia: Abelardo de la Espriella presentó su equipo de transición

La estrategia, conformada por unas unas 1.300 personas encabezadas por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y denominada "Arca de Noé", contará con equipos técnicos encargados de recopilar información e identificar los principales desafíos.