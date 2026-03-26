Salvaje robo a un argentino en Brasil: tres motochorros lo persiguieron, lo tiraron al piso y lo dejaron inconsciente

Un turista argentino sufrió un brutal asalto en Río de Janeiro, en un episodio de extrema violencia que volvió a encender las alarmas por la inseguridad en una de las ciudades más visitadas de Brasil. El ataque ocurrió en la costanera de Barra da Tijuca, una zona muy concurrida, y fue registrado por cámaras de seguridad.
El hecho se produjo durante la noche del miércoles, cuando el hombre caminaba por la vía pública y fue sorprendido por al menos tres delincuentes que se movilizaban en moto. Las imágenes muestran cómo dos de los rodados circulaban en contramano y frenaron a pocos metros de la víctima.
Al advertir la situación, el turista intentó escapar por una bicisenda, pero fue alcanzado a los pocos metros. Allí comenzó la secuencia más violenta del asalto: los atacantes lo derribaron sobre la vereda y empezaron a golpearlo mientras intentaba defenderse.
En medio de la agresión, uno de los ladrones simuló sacar un arma de debajo de la campera, aunque en los videos no logra distinguirse con claridad si efectivamente estaban armados. Con el hombre ya reducido e indefenso, uno de los asaltantes le dio dos patadas en la cabeza que le provocaron la pérdida del conocimiento.
La escena fue advertida por personas que se encontraban en un kiosco cercano, quienes reaccionaron al escuchar el alboroto. Mientras algunos testigos se acercaban al lugar, los delincuentes aprovecharon para revisar a la víctima, que permanecía inmóvil en el suelo, y le quitaron sus objetos personales.
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A la maniobra se sumó un tercer cómplice, que colaboró con el robo mientras otro permanecía sobre una de las motos. Tras apoderarse de las pertenencias del turista, el grupo escapó rápidamente del lugar y se perdió antes de que pudieran ser interceptados.
Según trascendió, la víctima decidió no radicar la denuncia en una comisaría pese a la violencia del ataque. De todos modos, las autoridades de Río de Janeiro iniciaron un operativo para intentar identificar a los responsables, aunque hasta el momento no había detenidos.
Tampoco se conocieron oficialmente la identidad del turista ni detalles precisos sobre su estado de salud después de la golpiza. El episodio, sin embargo, generó fuerte impacto por la crudeza de las imágenes y por el nivel de violencia desplegado por los asaltantes en plena vía pública.
El caso se suma a otros hechos recientes que involucraron a turistas extranjeros en Río de Janeiro durante la última temporada alta. Entre ellos, se reportaron asaltos a visitantes en zonas turísticas, robos a argentinos y hasta denuncias por estafas en playas concurridas, en una seguidilla de episodios que volvió a poner bajo la lupa la seguridad en los principales puntos turísticos de la ciudad.