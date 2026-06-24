Frente al avance tecnológico

Margaret Atwood alertó sobre censura literaria y llamó a defender el valor de las humanidades

La reconocida escritoria canadience recibió la investidura como doctora honoris causa en la Universidad de Granada, España. En su discurso, alertó sobre la creciente censura literaria en Estados Unidos, comparando la situación actual con episodios históricos de represión y cuestionando el futuro de la libre expresión.