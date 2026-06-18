Con tracción ciento por ciento "a sangre", Alejandra "Pipi" Bosch, alma máter del Festival de Poesía que identifica a Arroyo Leyes, vuelve a poner su casa para dar cabida a un fin de semana a puro arte: lecturas, música, editoriales independientes y una impronta artesanal que le da identidad y carácter.
Arroyo Leyes tendrá un fin de semana a pura poesía
Desde el viernes 19 y hasta el domingo 21, la referida localidad costera será sede de la décima edición del entrañable Festival de Poesía, una iniciativa independiente hecha a pulmón y que ha sabido convocar a importantes figuras de la lírica nacional. Todas las actividades son libres y gratuitas.
Hace más de una década que "los Bosch" (Alejandra, editora y escritora; Julián, ilustrador y Juan Francisco, diseñador) ofician de cálidos y eficientes gestores culturales, capaces de poner en el mapa de los festivales literarios del país a su Arroyo Leyes. Y hacerlo con las nobles armas de lo auténtico, muchas veces con poca o nula ayuda oficial.
Por este Festival de Poesía de Arroyo Leyes (que a veces se desdobla en verano e invierno) han pasado grandes escritores: Gustavo Tisocco, Celia Fontán, María Lanesse, Beatriz Vignoli (por nombrar solo unos pocos, al voleo), que se llegan hasta el encantador pueblo costero y se dejan "invadir" por su ritmo cansino, sus verdes, sus calles de arena y su río… Al rato, uno ya respira distinto.
La casa de Pipi Bosch, como casi todas en Arroyo Leyes, tiene un patio con plantas, árboles, flores y allí van leyendo los autores, se escuchan distintas propuestas musicales y se convive con libros; todo con el amoroso acompañamiento de los anfitriones.
En el ingreso mismo, en un cartel artesanal -como todo allí, desde el pan casero hasta la organización completa del festival-, se lee "Reserva poética" y de verdad funciona de esa manera. Todo, de un modo diferente, en contacto pleno con la naturaleza, y de manera descontracturada, como una suerte de contraoferta diferente de la cultura "oficial".
En paralelo, ese magnífico emprendimiento familiar que es "Ediciones Arroyo" cumple también una década. Alejandra Bosch hace libros cuyas tapas son sachés de lácteos que recicla.
El concepto es poderoso: la basura se transforma en arte. Lo desechable en un objeto imperecedero. El consumo, en literatura. Con el correr de los años, "Ediciones Arroyo" fue sumando uno a uno los nombres más importantes de la lírica nacional y extranjera.
En sus propias palabras, "Ediciones Arroyo desarrolla una labor editorial y artística singular en Argentina, integrando literatura, sustentabilidad y reciclaje creativo. Nuestro proyecto transforma residuos y basura plástica en piezas artísticas, objetos editoriales y producciones culturales, promoviendo la conciencia ambiental a través del arte y la poesía".
Y agrega: "Este trabajo artesanal y comunitario busca resignificar materiales descartados mediante procesos de creación colectiva, generando espacios de reflexión sobre el cuidado del ambiente, la economía circular y las nuevas formas de producción cultural independiente".
Todo está dado, entonces para desandar el puñado de kilómetros hasta la casa de los Bosch, en la calle 16 del barrio Jardines de la Costa, en Arroyo Leyes para compartir un fin de semana a pura poesía.
Lecturas, música y feria de editoriales
Todo dará comienzo este viernes, 19 de junio, con lecturas desde las 18 y hasta las 21. Compartirán sus trabajos los escritores Mercedes Bisordi, Sandra Gudiño, Albertico, Guillermo Bosch, Fernanda Puccetti, Débora Guerrero y Romina Funes
En paralelo, todos los asistentes pueden apreciar y adquirir libros en la Feria de editoriales, integrada por propuestas independientes y artesanales del ecosistema santafesino. El festival pone a disposición una cantina.
El sábado 20 de junio, la actividad comienza a partir de las 16. Leerán sus obras María Lanese, Analia Giordanino, Federico Coutaz, Néstor Fenoglio, Diego Suárez, María Laura Mariuzzi, Beatriz Trixie Blackie, Gonzalo Geller y Romina Funes.
Y la jornada tendrá un cierre de lujo, con la participación del dúo bonaerense "Fuerza de Marea", integrado por Lau La Valle y Gabriel Alés.
"Nuestra música -confiesan-, que nace de lo íntimo para interpelar lo colectivo, reúne influencias de Charly, Spinetta y Radiohead, con guiños sutiles al folklore y el tango. Desde la nostalgia hacia futuros luminosos, dialogamos con la época como parte de una generación híbrida entre lo digital y lo analógico".
Finalmente, el domingo 21, día de clausura del Festival, se prevé una visita -a las 11- a la Biblioteca Popular Amanecer –en el kilómetro 14 de Arroyo Leyes-, donde habrá lecturas y micrófono abierto. El cierre del festival está previsto para las 13. Habrá un almuerzo (contactar para sumarse al 3424305203) en la sede de Ediciones Arroyo, Barrio Jardines de la Costa, Manzana 21, lote 2.
Apoyan este emprendimiento la Comuna de Arroyo Leyes, Satsaid Televisión Argentina, la Biblioteca Popular Amanecer de Arroyo Leyes y Vecinos y amigos del Festival.