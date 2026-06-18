Comienza este viernes

Arroyo Leyes tendrá un fin de semana a pura poesía

Desde el viernes 19 y hasta el domingo 21, la referida localidad costera será sede de la décima edición del entrañable Festival de Poesía, una iniciativa independiente hecha a pulmón y que ha sabido convocar a importantes figuras de la lírica nacional. Todas las actividades son libres y gratuitas.