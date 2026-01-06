El bar incendiado en Suiza no era inspeccionado desde hacía cinco años
El incendio en el local nocturno Le Constellation durante las celebraciones de Año Nuevo dejó además más de 100 heridos. Las autoridades locales reconocieron que el establecimiento no cumplía con los controles de seguridad exigidos por ley desde 2020.
El 1° de enero de 2026 comenzó con una tragedia en la localidad suiza de Crans‑Montana. Un voraz incendio arrasó con el bar Le Constellation, donde se celebraba una fiesta de Año Nuevo, dejando un saldo fatal de 40 personas muertas y más de 100 heridas, muchas de ellas de gravedad.
Las llamas se desataron en el sótano del establecimiento en plena madrugada, cuando más de un centenar de personas disfrutaban del evento. Según los primeros informes de los peritos, el fuego se originó por el uso de bengalas colocadas sobre botellas de champán, una práctica habitual en celebraciones nocturnas, que entraron en contacto con espuma acústica inflamable del techo.
Fallas graves en los controles de seguridad
Tras la tragedia, las autoridades locales reconocieron un dato alarmante: el bar Le Constellation no había sido sometido a inspecciones de seguridad contra incendios desde 2020, a pesar de que la legislación exige revisiones anuales obligatorias en locales públicos.
El alcalde de Crans‑Montana, Nicolas Féraud, admitió que el municipio desconocía la falta de controles y se mostró “consternado” por la situación. “No puedo explicar por qué no se cumplieron las inspecciones”, declaró a la prensa suiza.
Documentos revisados después del incendio confirmaron que las últimas inspecciones datan de 2016, 2018 y 2019, sin registros posteriores.
La fiscalía del cantón de Valais abrió una investigación penal contra los responsables del bar, acusados de homicidio involuntario, lesiones y provocación de incendio. La causa busca determinar quiénes son los responsables directos por las omisiones que permitieron el funcionamiento del local en condiciones irregulares.
En paralelo, las autoridades suizas prohibieron el uso de pirotecnia en espacios cerrados, como medida preventiva, y anunciaron una campaña de control a nivel nacional para verificar el cumplimiento de las normas de seguridad en bares y discotecas.
Reclamos de justicia
La tragedia generó una ola de conmoción en todo el país. Familias de las víctimas y sobrevivientes exigieron explicaciones y cuestionaron la falta de fiscalización. “Alguien tiene que responder por estas muertes. Era evitable”, expresó el padre de una de las víctimas en declaraciones a medios locales.
Organizaciones civiles ya impulsan reformas en los protocolos de habilitación de locales nocturnos y reclaman más transparencia en los registros de inspecciones por parte de los municipios.
Lo ocurrido en Le Constellation expone una cadena de negligencias que derivaron en una de las peores tragedias en locales nocturnos de Europa en la última década. A la espera de justicia, Suiza enfrenta el desafío de revisar a fondo sus sistemas de control para evitar que una noche de celebración se convierta en pesadilla.