Dejando de lado la mediática discusión entre Javier Milei y Lula da Silva, Brasil atraviesa en simultáneo otra disputa con un país de la región, incluso con mayor riesgo y trasfondo histórico.
Brasil y su otra disputa: la discusión con Paraguay por Itaipú y el trofeo de Guerra de la Triple Alianza
Las recientes declaraciones de Lula da Silva han apuntado también al Estado guaraní. En medio de históricas disputas, gobierno y congreso paraguayos han solicitado la devolución del Cañón Cristiano.
Paraguay, con el sobrepeso de su actual oficialismo, ha entrado en una situación tensa con el gobierno brasileño luego de que el presidente de este último haya asegurado, entre otros puntos, que los paraguayos “iniciaron la Guerra de la Triple Alianza”.
Las declaraciones se dieron en el marco de argumentaciones sobre el incremento del presupuesto de defensa brasileño, indicando que hay "locos por el mundo queriendo hacer la guerra".
La reacción de Paraguay
Una de las principales medidas desde Asunción fue convocar al embajador brasileño en dicha ciudad, José Antonio Marcondes de Carvalho, para la entrega de “una nota oficial” de parte del Ejecutivo.
“Tengan por seguro que el Gobierno del presidente Santiago Peña, y esta Cancillería nacional, siempre defenderemos los más altos intereses del Paraguay en todos los ámbitos”, declaró en la semana el canciller paraguayo, Rubén Ramírez.
En sintonía, el gobierno de Santiago Peña solicitó a su par de Brasil la devolución del Cañón Cristiano, tomado como trofeo de guerra y expuesto en el Museo Histórico Nacional de Río de Janeiro.
El vicepresidente paraguayo, Pedro Alliana, definió a la guerra que se extendió entre 1864 y 1870 como un “capítulo vergonzoso” y sumó al reclamo “los archivos y las reliquias históricas” como “un gesto de fraternidad que ayude a reparar este pasado”.
El pedido del Ejecutivo se complementó con el del Legislativo, el cual aprobó el repudio a los dichos de Lula y sostuvo el reclamo por la devolución de los trofeos de guerra. Cabe remarcar que en el congreso paraguayo el Partido Colorado de Peña, uno de los líderes latinoamericanos alineados con Donald Trump, cuenta con mayoría en ambas cámaras.
Cañón Cristiano
Es una emblemática pieza de artillería de 10 toneladas fabricada gracias a la donación de las campanas de bronce de las iglesias de todo el país ante la falta de metales para fabricar armamento en 1966.
Itaipú Binacional, otra de las aristas
La rispidez en la relación, con foco en las actuales gestiones ubicadas en espectros opuestos de la política internacional, cuenta con el ya arrastrado conflicto por la represa Itaipú Binacional.
El eje histórico y de mayor peso económico es el desacuerdo sobre la administración y comercialización de la energía producida. Tras acordar mantener temporalmente la tarifa congelada en US$ 19,28 por kW hasta finales de 2026, ambas naciones mantienen visiones opuestas sobre lo que debe ocurrir a partir de 2027.
Paraguay pretende mantener o incrementar los ingresos generados para destinarlos a infraestructura, salud y programas socioambientales, argumentando deudas históricas y la necesidad de financiamiento nacional.
Por su parte, Brasil presiona para que la tarifa baje significativamente a partir de 2027 y refleje únicamente los costos operativos estrictos de la represa, buscando abaratar la factura eléctrica de sus consumidores.
La relación diplomática sufrió un importante enfriamiento cuando salió a la luz que la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) había realizado operaciones de espionaje dirigidas a autoridades y negociadores paraguayos durante las discusiones sobre Itaipú.