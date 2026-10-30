¡De milagro no terminó en tragedia!

Video impactante: un camión cisterna estuvo a segundos de chocar con un tren en Polonia

El episodio ocurrió en un paso ferroviario de Poznań. El conductor quedó atrapado entre las barreras mientras se aproximaba un tren de pasajeros. Logró retirar el vehículo de las vías apenas unos segundos antes del paso de la formación. Todo quedó registrado por cámaras de seguridad.