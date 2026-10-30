Un camión cisterna estuvo a segundos de ser embestido por un tren de pasajeros en un paso a nivel de Poznań, Polonia. El conductor quedó atrapado entre las barreras de seguridad y debió realizar una maniobra de emergencia para retirar el vehículo de las vías antes de que llegara la formación ferroviaria.
Video impactante: un camión cisterna estuvo a segundos de chocar con un tren en Polonia
El episodio ocurrió en un paso ferroviario de Poznań. El conductor quedó atrapado entre las barreras mientras se aproximaba un tren de pasajeros. Logró retirar el vehículo de las vías apenas unos segundos antes del paso de la formación. Todo quedó registrado por cámaras de seguridad.
El incidente ocurrió en un cruce ubicado sobre la calle Lutycka, en el sector de Poznań Wola. La peligrosa secuencia quedó registrada por cámaras de vigilancia y las imágenes se viralizaron en las redes sociales.
De acuerdo con la empresa ferroviaria polaca PKP Polskie Linie Kolejowe, el camionero ingresó al paso a nivel cuando había una congestión vehicular que impedía avanzar con normalidad. Mientras permanecía sobre los rieles, las barreras comenzaron a descender y el vehículo quedó atrapado.
El camión quedó atrapado mientras se acercaba el tren
En las imágenes se observa cómo el camión cisterna permanece detenido sobre las vías mientras las barreras ferroviarias comienzan a cerrarse.
Una de las estructuras quedó ubicada entre la cabina y el tanque del vehículo, lo que dificultó la salida del conductor.
La situación se volvió todavía más peligrosa cuando comenzó a aproximarse un tren InterCity que cubría el recorrido entre Mockava y Szczecin Główny.
Ante el riesgo de una colisión, el camionero intentó retirar el vehículo mientras otro automovilista se acercó para ayudarlo.
Finalmente, el conductor logró atravesar una de las barreras y liberar las vías apenas segundos antes de que el tren pasara a gran velocidad.
La maniobra provocó daños en la estructura de seguridad, pero permitió evitar el impacto. No se reportaron personas heridas.
La advertencia de las autoridades ferroviarias
Después del incidente, la empresa PKP Polskie Linie Kolejowe difundió las imágenes para advertir sobre los riesgos de ingresar a un cruce ferroviario sin comprobar que exista espacio suficiente para salir.
A través de sus redes sociales, recordó que los embotellamientos no justifican avanzar sobre las vías cuando el tránsito se encuentra detenido del otro lado.
También señaló que, si un vehículo queda atrapado entre las barreras y se aproxima un tren, la prioridad debe ser abandonar inmediatamente la zona de peligro, incluso si para hacerlo es necesario romper una barrera.
La compañía remarcó que los trenes necesitan una distancia considerable para detenerse y que sus conductores no pueden frenar de manera instantánea ante un obstáculo.