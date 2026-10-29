Christine Lagarde anunció en Fráncfort que renunciará a la presidencia del Banco Central Europeo y dejará el puesto el 7 de febrero de 2027, nueve meses antes de que finalice su mandato el 31 de octubre de 2027, para recuperar libertad de expresión y poder opinar sobre Francia y otros asuntos que no corresponden a la política monetaria.
"Debo decir estas cosas": Lagarde renuncia a la presidencia del Banco Central Europeo
La funcionaria comunicó su dimisión anticipada para recuperar libertad de expresión con el objetivo de poder intervenir con libertad en el debate político antes de las elecciones presidenciales francesas.
En un video difundido en redes sociales Lagarde afirmó que abandona la institución “con la sensación del trabajo bien hecho y un BCE preparado para el futuro”, y expresó agradecimiento a quienes la apoyaron durante siete años.
En un tuit la funcionaria añadió que informó a sus colegas de que dimitirá el 7 de febrero de 2027 y dijo que fue “una gran fuente de orgullo” servir en la institución, según el comunicado difundido por la entidad.
Sobre las razones explícitas de su salida, Lagarde explicó que adelanta la marcha para tener “libertad de palabra, libertad de expresión y libertad para involucrarme en temas que no corresponden a la política monetaria”, dijo Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo.
“Creo que mi voz y mis acciones pueden ser útiles para defender principios que aprecio”, agregó. “Siento que debo decir estas cosas y no puedo hacerlo desde mi cargo actual”, ya que su mandato le exige mantener la neutralidad.
Reacción política y proceso de sucesión
La renuncia anticipada abre la puerta a que los dirigentes de la Unión Europea designen a su sucesor antes de las elecciones presidenciales francesas de abril-mayo de 2027, lo que, según analistas, altera el calendario político en Bruselas y París.
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, anunció que "el proceso para encontrar un reemplazante se iniciará hoy y procederá sin demora", dijo António Costa, presidente del Consejo Europeo.
Holger Schmieding, economista jefe del Banco Berenberg, escribió por correo electrónico que la UE trata de “protegerse al menos en cierta medida contra el riesgo de que la derechista Marine Le Pen pueda ganar”, y subrayó que el reemplazo será nombrado mientras Emmanuel Macron aún ocupa el Palacio del Elíseo.
Impacto en los mercados y contexto económico
La reacción inicial de los mercados fue moderada; analistas destacaron que el BCE consolidó una reputación institucional que trasciende a sus dirigentes, por lo que el cambio no necesariamente modificará la política monetaria.
Piet Haines Christiansen, economista de Danske Bank, dijo a Reuters que “los sucesores que se barajan son dos banqueros centrales muy competentes y de reconocida trayectoria, así que para los mercados no supondrá una gran diferencia”.
Simon Dangoor, de Goldman Sachs, señaló que “el comportamiento institucional del BCE probablemente perdurará más allá de Lagarde”, en un contexto marcado por riesgos inflacionarios por un choque petrolero vinculado a la guerra en Irán y por un fuerte aumento de los rendimientos de los bonos soberanos.
El BCE afronta además la expectativa de mantener la tasa de depósito en 2,5% y la posibilidad de futuras subas; los mercados monetarios descontaban otras tres alzas hasta fines del próximo año que podrían llevar la tasa al 3,25%.
La sucesión de Lagarde coincidirá con otros dos cambios en la cúpula: el mandato del economista jefe Philip Lane vence el 31 de mayo y la integrante del comité ejecutivo Isabel Schnabel dejará su puesto a fin de año para trasladarse al Fondo Monetario Internacional.
Entre los candidatos mencionados para reemplazar a Lagarde figuran Klaas Knot y Pablo Hernández de Cos, según la lista de nombres que circula entre responsables europeos.
Lagarde, de 70 años, fue directora del FMI y durante su gestión aprobó un programa de financiamiento para la Argentina por 50.000 millones de dólares; a fines de septiembre descartó ser candidata a la presidencia francesa y su nombre figura entre quienes podrían asumir la dirección del Foro Económico Mundial de Davos.
La renuncia anticipada deja a los líderes europeos la doble tarea de acordar la nueva conducción del Banco Central antes de que cambie el escenario político en Francia y de garantizar la continuidad de la política monetaria en un contexto de inflación persistente, mayores costos energéticos y tensiones en los mercados de deuda.