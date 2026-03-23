En Brasil

Comenzó el juicio contra la abogada argentina acusada de racismo quien podría enfrentar 15 años de cárcel

La Justicia de Río de Janeiro inició este lunes el juicio oral contra Agostina Páez, la joven santiagueña detenida tras un altercado en un bar de Ipanema. La fiscalía brasileña mantiene una postura de "tolerancia cero" y solicita una pena máxima que impediría su extradición.