Desde el miércoles 2 de septiembre al viernes 4 se llevará a cabo en la ciudad de Santa Fe el Congreso de Relaciones Internacionales del Litoral con sede en la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF).
Se realizará el primer Congreso de Relaciones Internacionales del Litoral
Será del 2 al 4 de septiembre en la Universidad Católica de Santa Fe. La organización está a cargo del Observatorio de Política Internacional.
El mismo cuenta con la invitación formal de la Facultad de Derecho y Ciencia Política y la Licenciatura en Relaciones Internacionales y la organización del Observatorio de Política Internacional (OPI).
Las tres jornadas a realizarse en la sede capitalina de Echagüe 7151 ya posee más de 100 inscriptos y más de 70 ponentes.
“Es la primera vez que se hace un congreso de esta disciplina en la región, y además coincide con los 20 años de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la UCSF”, remarcaron desde el OPI.
Los ejes de la propuesta
Bajo el lema “Pensando la política internacional desde el fin del mundo”, el Congreso de Relaciones Internacionales del Litoral abordará una serie de temáticas con foco en las problemáticas y coyuntura regional.
Entre los aspectos que destacan desde la organización se encuentran conceptos de economía política y relaciones económicas internacionales, a la vez del desarrollo de conflictos mundiales y seguridad internacional
También se desarrollará la política exterior Argentina y de América Latina, además del multilateralismo y desafíos de la cooperación internacional en el mundo actual.
La intención es que también se aborden nuevos aportes teóricos y nuevos temas en el campo de las Relaciones Internacionales.
Cómo inscribirse
La inscripción al evento se abrió no sólo a los miembros de las carreras involucradas o los propios participantes, sino también a interesados ajenos. Para acceder a la misma se debe ingresar al sitio oficial del Congreso.
Dentro del sistema se solicitará completar un breve formulario de inscripción de Google y luego compartir al correspondiente correo electrónico los comprobantes y referencias que serán solicitados.
Los montos son de $25.000 para expositores graduados y externos a la UCSF, $5000 a asistentes de UCSF que soliciten certificado y $10.000 para asistentes externos que soliciten certificado.
Los panelistas confirmados
Desde el OPI destacaron que la lista posee a “disertantes de primer nivel confirmados, investigadores del CONICET y de universidades de todo el país”.
La lista
- Martín Baña (UBA – UNSAM – CONICET): Doctor en Historia (UBA), investigador del CONICET y docente especializado en historia de Rusia y estudios culturales.
- Anabella Busso (UNR – CONICET): Doctora en Ciencia Política, investigadora del CONICET y profesora en la Universidad Nacional de Rosario, especialista en política exterior argentina y relaciones internacionales.
- Natalia Ceppi (UNR – CONICET): Investigadora del CONICET y docente en la UNR, enfocada en relaciones internacionales, política exterior y Asia-Pacífico.
- Miryam Colacrai (CERIR – CONICET): Referente en relaciones internacionales en Argentina, investigadora del CONICET y vinculada al CERIR (Centro de Estudios en Relaciones Internacionales de Rosario).
- Federico Merke (UdeSA – FLACSO): Doctor en Ciencias Sociales, profesor en la Universidad de San Andrés e investigador en FLACSO, especializado en política internacional y teoría de relaciones internacionales.
- Roberto Miranda (UCSF – UNR): Doctor en Relaciones Internacionales, docente e investigador, con trayectoria en política internacional y teoría de las relaciones internacionales.
- Alejandro Simonoff (UNLP – CONICET): Investigador del CONICET y profesor en la UNLP, especialista en política exterior argentina e historia de las relaciones internacionales.
- Natalia Tini (UCSF – UNR): Docente e investigadora en relaciones internacionales, vinculada a estudios regionales y política exterior.
- Julieta Zelicovich (UNR – CONICET): Investigadora del CONICET y docente en la UNR, especialista en negociaciones internacionales, comercio y política exterior.
- María Elena Lorenzini (UNR – CONICET): Investigadora del CONICET y docente en la UNR, con trabajos en política internacional y cooperación regional.
- Fabián Calle (CARI): Analista y especialista en relaciones internacionales, vinculado al Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), con foco en seguridad internacional y geopolítica.