Crisis ambiental en Nueva Delhi: el smog asfixia a la ciudad más contaminada del mundo

La capital india enfrenta niveles extremos de polución que afectan la salud pública, el transporte y la vida diaria. El gobierno emitió alertas por niebla densa y calidad del aire “severa”.

Crisis ambiental en Nueva Delhi. Crédito: AP.
 

Una espesa nube de smog cubre desde hace días la capital de India, donde las condiciones atmosféricas y los altos niveles de contaminación confluyen para generar una nueva crisis ambiental.

Con un índice de calidad del aire (AQI) superior a los 400 puntos, la ciudad ha sido nuevamente catalogada como la más contaminada del mundo, encendiendo las alarmas sanitarias y afectando seriamente la movilidad urbana.

El smog asfixia a la ciudad más contaminada del mundo. Crédito: Reuters.

Una mezcla tóxica: smog, niebla y emisiones

La situación se agravó en las últimas 48 horas, cuando una densa niebla se mezcló con partículas contaminantes, reduciendo la visibilidad a mínimos históricos y generando serios trastornos en el transporte aéreo y terrestre.

Las autoridades meteorológicas emitieron una alerta naranja por la baja visibilidad, mientras que el Aeropuerto Internacional Indira Gandhi lanzó un comunicado recomendando verificar el estado de los vuelos debido a múltiples cancelaciones y demoras.

El AQI de la ciudad superó los 403 puntos, ubicándose en la categoría “severa”, considerada peligrosa para toda la población, especialmente para grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardíacas.

Las causas del pico de contaminación

Diversos factores estructurales y estacionales confluyen en este fenómeno que se repite cada invierno:

  • Inversión térmica: las bajas temperaturas impiden la dispersión de contaminantes, atrapándolos cerca del suelo.
  • Quema de rastrojos: provincias agrícolas cercanas, como Punjab y Haryana, realizan la quema de residuos de cultivos, generando nubes de humo que llegan a la capital.
  • Emisiones vehiculares e industriales: la actividad urbana intensa, sumada a las industrias en zonas periféricas, agrava el problema día a día.
  • Construcción y polvo urbano: las obras en curso generan partículas finas que permanecen en suspensión en el aire.
Una mezcla tóxica: smog, niebla y emisiones. Crédito: EFE.

Impacto sanitario y social

La contaminación extrema no solo afecta la calidad del aire, sino también la salud de millones de personas. Médicos y autoridades sanitarias advirtieron sobre un aumento de casos de enfermedades respiratorias, irritación ocular, tos persistente, bronquitis e incluso complicaciones cardíacas.

Muchos centros educativos suspendieron las actividades al aire libre y recomendaron el uso de mascarillas N95.

“La situación es alarmante y exige una respuesta inmediata y sostenida”, alertó un portavoz del Ministerio de Medio Ambiente de India.

Medidas y perspectivas

La Comisión para la Gestión de la Calidad del Aire (CAQM) presentó un plan de acción para reducir los niveles de contaminación en los próximos años, con proyecciones que buscan aumentar los “días con cielo azul” para 2028. Sin embargo, expertos advierten que sin una reforma estructural del sistema de transporte, la política agrícola y el control de emisiones industriales, el problema persistirá.

Mientras tanto, el gobierno insta a la población a evitar actividades al aire libre, mantener cerradas las ventanas y utilizar purificadores de aire en interiores.

El caso de Nueva Delhi es un reflejo extremo de una problemática que afecta a múltiples ciudades del mundo. Sin embargo, la magnitud y persistencia del fenómeno en la capital india la convierten en un símbolo del desafío ambiental del siglo XXI: equilibrar crecimiento urbano, actividad económica y derecho a un ambiente sano.

