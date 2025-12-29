Violencia

Masacre en Surinam: un hombre mató a puñaladas a nueve personas, entre ellas varios niños

El atacante, de 43 años, asesinó a sus cuatro hijos y a otras cinco personas en una serie de ataques con cuchillo que conmocionaron a la comunidad de Richelieu. Fue detenido tras enfrentarse con la policía.