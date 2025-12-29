Masacre en Surinam: un hombre mató a puñaladas a nueve personas, entre ellas varios niños
El atacante, de 43 años, asesinó a sus cuatro hijos y a otras cinco personas en una serie de ataques con cuchillo que conmocionaron a la comunidad de Richelieu. Fue detenido tras enfrentarse con la policía.
Un hombre de 43 años fue detenido tras asesinar brutalmente a nueve personas, entre ellas sus cuatro hijos. El ataque ocurrió en la localidad de Richelieu, cercana a la capital Paramaribo, en Surinam, y dejó además varios heridos. El caso conmociona a toda la región por su nivel de violencia y crueldad.
El ataque tuvo lugar entre la noche del viernes 27 y la madrugada del sábado 28 de diciembre en una pequeña comunidad del distrito de Commewijne. Según informaron autoridades locales, el hombre irrumpió en su propio hogar armado con un cuchillo, y tras una fuerte discusión telefónica con su esposa, comenzó a atacar a quienes se encontraban allí, incluyendo a sus propios hijos.
Tras cometer los primeros asesinatos, el agresor se dirigió a casas vecinas y continuó con el ataque, asesinando a más personas. En total, nueve víctimas fatales fueron confirmadas por la policía, entre ellas cinco menores de edad.
Detención del agresor
La policía llegó al lugar alertada por vecinos y se encontró con una escena devastadora. Cuando los agentes intentaron detener al atacante, este intentó agredirlos, por lo que fue reducido mediante disparos en las piernas. El hombre fue trasladado a un hospital y permanece bajo custodia policial.
Durante el operativo, también se asistió a al menos tres heridos, entre ellos un niño y un adulto, que fueron trasladados a centros médicos en estado grave.
Posible trastorno mental y antecedentes de violencia
Aunque no se conocen aún detalles oficiales sobre los motivos del crimen, versiones preliminares indican que el hombre habría atravesado una fuerte crisis emocional tras discutir con su pareja. Algunas fuentes mencionan que podría padecer problemas de salud mental no tratados, mientras que otras señalaron antecedentes de episodios violentos previos.
La presidenta de Surinam, Jennifer Geerlings‑Simons, expresó su profundo pesar por lo ocurrido y declaró duelo nacional. “Este hecho desgarrador afecta a todo nuestro pueblo. No podemos permanecer indiferentes frente a una tragedia de esta magnitud”, sostuvo en una declaración pública.
El gobierno anunció que brindará asistencia psicológica a los sobrevivientes y familiares de las víctimas, al tiempo que se investiga el entorno del agresor y su historial.
Surinam, con poco más de medio millón de habitantes, tiene un bajo índice de criminalidad en comparación con otros países de la región. Sin embargo, este hecho marcó un punto de inflexión en el debate público sobre la salud mental, la violencia intrafamiliar y la respuesta del sistema judicial ante conductas de riesgo.
La comunidad de Richelieu, sumida en el dolor, intenta procesar el horror de una noche que cambió sus vidas para siempre. La tragedia deja muchas preguntas abiertas y un llamado urgente a reforzar los mecanismos de prevención y contención en situaciones de crisis familiares.