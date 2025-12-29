El control público en la Santa Fe de los años '70: la policía del tránsito y otras "represiones al desorden"

Mirá también

El "Ministerio" de la moral en la Santa Fe de los años '70: historia de mordazas, multas y arrestos

Mirá también

La historia de los cabarets en la Santa Fe a fines de los '70: de la "sexualidad subversiva" a la censura

El espacio público, "bien ordenadito". Imagen creada con IA. Crédito: El Litoral

Mirá también

El minucioso origen del Bv. Gálvez: una historia de planos, apertura de calles y un ingeniero visionario

El silencio fue otro método represivo. Imagen creada con IA. Crédito: El Litoral

Mirá también

Una mitología de carne, sangre y cuchillas: el matadero en la Santa Fe del siglo XIX