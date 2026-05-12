Dos hermanas gemelas de 13 años, identificadas como las hermanas Bywood, protagonizaron un dramático episodio de salud en la ciudad de Hull, Inglaterra, tras quedar inconscientes por el presunto uso de un cigarrillo electrónico. El hecho, que ocurrió mientras las menores se encontraban en un parque público, derivó en una internación de urgencia y una seria advertencia de las autoridades sanitarias sobre la proliferación de estos dispositivos entre adolescentes.
Drama en Inglaterra: dos gemelas de 13 años terminaron inconscientes tras probar un cigarrillo electrónico
Las adolescentes sufrieron un colapso inmediato luego de inhalar de un dispositivo que les fue entregado por un desconocido en una plaza. La madre de las menores y las autoridades advierten sobre los peligros de los "vapeadores" adulterados.
El momento del colapso
Según el relato de Kay Fores, madre de las jóvenes, las niñas se encontraban en una plaza cuando un individuo les ofreció probar un cigarrillo electrónico. Tras solo un par de pitadas, ambas perdieron el conocimiento de manera repentina. "Fue una pesadilla. Pasaron de estar jugando a quedar completamente tendidas en el suelo", relató la madre a medios locales, destacando la rapidez del efecto de la sustancia inhalada.
Una vecina que presenció la escena intervino de inmediato, lo que permitió que las menores fueran trasladadas rápidamente al Hospital Real de Hull. Al despertar, las gemelas presentaban lesiones físicas producto de la caída —un corte en la cabeza y hematomas faciales— pero, lo más preocupante, es que no recordaban nada de lo sucedido.
Sustancias peligrosas y secuelas
Aunque las adolescentes fueron dadas de alta al día siguiente, el personal médico y la policía local investigan si el dispositivo contenía sustancias prohibidas o aceites adulterados, una tendencia creciente en el mercado negro de cigarrillos electrónicos. Expertos señalan que muchos de estos dispositivos "de origen dudoso" pueden contener niveles peligrosos de nicotina, THC sintético o metales pesados que afectan el sistema nervioso central de manera fulminante.
"Las secuelas emocionales persisten", afirmó Fores, quien decidió hacer pública la historia para concientizar a otros padres sobre la vulnerabilidad de los menores ante estos productos que, muchas veces, se presentan con sabores frutales y empaques atractivos para captar la atención de los más chicos.
Alerta global por el "vapeo" juvenil
El caso de las hermanas Bywood no es un hecho aislado. Organismos de protección del menor a nivel mundial han intensificado las advertencias sobre el acceso de adolescentes a los "vapes". En Argentina, la ANMAT prohíbe la comercialización y publicidad de estos dispositivos, aunque su circulación persiste de manera informal, representando un riesgo similar al ocurrido en el Reino Unido.
Las autoridades de Hull han iniciado una investigación para dar con el paradero del hombre que suministró el cigarrillo a las niñas, mientras refuerzan los patrullajes en zonas escolares y parques.