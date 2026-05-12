"Fue una pesadilla"

Drama en Inglaterra: dos gemelas de 13 años terminaron inconscientes tras probar un cigarrillo electrónico

Las adolescentes sufrieron un colapso inmediato luego de inhalar de un dispositivo que les fue entregado por un desconocido en una plaza. La madre de las menores y las autoridades advierten sobre los peligros de los "vapeadores" adulterados.