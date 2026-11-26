Ni siquiera fue necesario comenzar con una excavación masiva para localizar una construcción del antiguo Egipto que permaneció oculta bajo tierra durante casi 2.600 años.
Estuvo oculto durante 2.600 años: descubren en Egipto un posible templo de la "diosa cobra"
Los investigadores localizaron una construcción a seis metros de profundidad gracias a un ingenioso método de ingeniería. En su interior encontraron amuletos y objetos religiosos que podrían revelar su verdadera función.
Un equipo de investigadores identificó los restos de una antigua edificación en Buto, una ciudad ubicada en el delta del río Nilo que supo ser uno de los centros políticos y religiosos más importantes del norte egipcio.
La construcción, localizada a una profundidad de entre tres y seis metros, mide aproximadamente 25 metros de largo por 20 de ancho y corresponde a la XXVI dinastía, que gobernó Egipto entre los siglos VII y VI antes de Cristo.
Los resultados de la investigación, publicados en la revista científica Acta Geophysica, sugieren que podría tratarse de un templo, un recinto funerario o una residencia de sacerdotes.
Las pistas conducen a la diosa cobra
Buto fue uno de los principales centros de adoración de Wadjet, una de las divinidades más antiguas de la mitología egipcia, representada habitualmente como una cobra y considerada protectora del Bajo Egipto.
Las excavaciones permitieron recuperar un amuleto de piedra caliza con su figura, además de representaciones de otras deidades, como Isis, Horus, Anubis y Hathor.
Entre los objetos encontrados también figura un escarabajo con el nombre del faraón Tutmosis III y un pequeño recipiente destinado a ofrendas religiosas.
La presencia de estas piezas refuerza la hipótesis de que la construcción estuvo vinculada con prácticas ceremoniales, aunque su función específica todavía no pudo determinarse.
Un secreto de ingeniería bajo tierra
El descubrimiento reservaba otra sorpresa. Debajo de la edificación, a entre seis y siete metros de profundidad, los investigadores detectaron una capa de arena que habría sido colocada deliberadamente por los antiguos constructores.
El terreno arcilloso del delta del Nilo se expande con la humedad y se contrae cuando se seca. Los egipcios habrían desarrollado un sistema de cimentación con arena para estabilizar el suelo y evitar daños estructurales.
El hallazgo podría aportar nuevas evidencias sobre los conocimientos de ingeniería que poseía aquella civilización hace más de dos milenios.
Desde el espacio
Para localizar la estructura, los especialistas combinaron imágenes del satélite Sentinel-1 con una técnica conocida como tomografía de resistividad eléctrica, que permite identificar diferentes materiales bajo la superficie mediante pequeñas corrientes eléctricas.
Los resultados sirvieron para orientar las excavaciones y comprobar la existencia de los antiguos muros de adobe.
Sin embargo, el misterio de Buto está lejos de resolverse. Los investigadores sospechan que otro templo podría permanecer enterrado bajo una gruesa capa de arcilla, una hipótesis que intentarán comprobar en las próximas campañas arqueológicas.