Argelia convocó para este 2 de julio a elecciones legislativas en Argelia para la Asamblea Popular Nacional (APN), las cuales se desarrollan en un escenario complejo marcado por la apatía social, un férreo control institucional por parte del aparato estatal y desafíos tanto económicos como internacionales.
El país que jugó contra Argentina e irá a elecciones claves para testear su reforma
Argelia va a las urnas para renovar el poder legislativo. La flexibilización de la inscripción electoral y la convivencia con una “purga” masiva.
En abril, el Parlamento argelino reformó la ley electoral que flexibiliza los criterios para presentar candidaturas y transfiere al Ministerio de Interior la organización logística de los comicios.
El Parlamento argelino está compuesto por la ANP, elegida por sufragio universal, y el Consejo de la Nación, la cámara alta con 144 miembros, dos tercios elegidos indirectamente y un tercio elegido por el presidente.
La ANP está compuesta de 407 escaños distribuidos por representación proporcional en 77 circunscripciones. Estas comprenden las 69 provincias (wilayas) del país y ocho zonas electorales que representan a la diáspora. Todos se renovarán.
A cada circunscripción se le asigna un número de escaños según su población: un escaño por segmento de 120 000 habitantes, más un escaño por cada segmento restante de 60.000 habitantes, con un mínimo de tres escaños por circunscripción.
El llamado a las urnas y el descontento
Tras la reelección del presidente Abdelmadjid Tebboune en septiembre de 2024 para un segundo mandato, el régimen ha buscado asentar su legitimidad. Oficialmente, la narrativa gubernamental promueve estos comicios como una "reforma política" destinada a separar el dinero de las campañas y moralizar la vida pública.
En simultáneo, el gobierno intenta utilizar este proceso para lavar su imagen simulando una supuesta separación definitiva del dinero de la política y el fortalecimiento de la integridad pública.
La complejidad surge de que cerca de 7.000 aspirantes pelean por hacerse con uno de los 407 asientos de la Asamblea Popular Nacional (APN) y mediante un filtro asfixiante, la Autoridad Electoral Nacional Independiente (ANIE) tumbó más de 3.000 candidaturas de las 10.000 recibidas en un inicio.
Existe a su vez el Artículo 200 de la Ley Electoral que indica lo siguiente: “Rechazo fulminante de la candidatura de cualquier persona conocida públicamente por sus vínculos con círculos financieros y empresariales dudosos, o que pueda influir directa o indirectamente en la libertad de elección de los votantes y en la integridad del proceso electoral”.
Este fue uno de los utilizados por parte del gobierno bajo la necesidad de “reformar moralmente la vida pública” e impedir la influencia del dinero. Desde la oposición cuestionan que esto le otorga un poder discrecional excesivo y arbitrario a los órganos controladores.
El comunicado de la embajada para los argentinos
En el marco de los preparativos en curso para la elección de los miembros de la Asamblea Popular Nacional, la Embajada de Argelia en Buenos Aires, Argentina informó a la comunidad argelina residente en el país, Uruguay y Paraguay que se habilitará el centro de votación ubicado en la sede de la Embajada (Calle Montevideo 1889, Buenos Aires).
Será 72 horas antes de la fecha oficial de inicio de la votación, hasta el jueves 2 de julio de 2026, desde las 9 hs hasta las 18 hs.