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Tragedia en Pensilvania: qué se sabe del tiroteo que dejó nueve muertos en Estados Unidos

El ataque dejó entre las víctimas fatales a dos niños. Las autoridades confirmaron que el agresor se quitó la vida antes de la llegada de las fuerzas de seguridad.

Las autoridades continúan trabajando en las pericias balísticas y recolección de testimonios para determinar el motivo tras la masacre.Las autoridades continúan trabajando en las pericias balísticas y recolección de testimonios para determinar el motivo tras la masacre.
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Nueve personas, entre ellas dos niños, fallecieron tras un violento tiroteo registrado el viernes por la noche en la ciudad de Erie, estado de Pensilvania, en Estados Unidos. Las autoridades locales y policiales confirmaron que la totalidad de los fallecimientos se produjeron antes de la llegada de los agentes al lugar de los hechos y que no se registraron disparos adicionales durante la intervención.

tiroteo usaNueve personas, entre ellas dos niños, fallecieron tras un violento tiroteo registrado el viernes por la noche en la ciudad de Erie, estado de Pensilvania, en Estados Unidos.

Hallazgo en la escena del crimen

La intervención policial comenzó tras llamadas de alerta de vecinos a la calle Perry, quienes informaron haber visto a un hombre armado disparar en la vía pública antes de ingresar de forma violenta a una vivienda del sector.

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Al arribar a la zona, los agentes hallaron a dos mujeres sin vida sobre la calle. Posterior a esa primera inspección, las fuerzas de seguridad ingresaron a la residencia donde encontraron al resto de las víctimas fatales. En el mismo inmueble yacía el cuerpo del agresor, quien según los informes preliminares presentaba una herida de bala autoinfligida.

tiroteo usatiroteo usaLas autoridades locales y policiales confirmaron que la totalidad de los fallecimientos se produjeron antes de la llegada de los agentes al lugar de los hechos y que no se registraron disparos adicionales durante la intervención.

Investigación en curso

Hasta el momento, la Policía de Erie mantiene bajo reserva las identidades de las nueve personas fallecidas y no ha precisado si existía algún vínculo familiar o cercano entre las víctimas y el atacante.

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Asimismo, las autoridades continúan trabajando en las pericias balísticas y recolección de testimonios para determinar el motivo tras la masacre.

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