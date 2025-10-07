Trump y su agenda contra los demócratas pensando en las elecciones de 2026 y 2028

Sin soltar la mirada por lo que sucede fuera de sus fronteras, con temáticas que van desde las negociaciones por el plan de paz en Medio Oriente con Israel y Hamás, hasta el eventual préstamo a Argentina, Donald Trump apunta al futuro con herramientas clave del presente en Estados Unidos.
En la continuidad de la lucha antiinmigrante con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) como principal arma, el presidente estadounidense ha incrementado el envío del personal de la guardia nacional hacia ciudades por fuera de Washington, a la par que continúa el “cierre” del gobierno federal.
En relación a estas dos vías de conflicto, con un fortalecimiento de la grieta entre republicanos y demócratas, Joaquín Bernardis del Observatorio de Política Internacional (OPI) de la UCSF, habló en CyD Litoral.
Guardia nacional
“Hay que tener en cuenta que Trump está aprovechando estas semanas para no descuidar su agenda interna”, indicó inicialmente Joaquín Bernardis y agregó luego: “Está teniendo una agenda cargada en política exterior, pero no se olvida de su capacidad de control dentro de EE.UU. continuando con los roces en los estados”.
Bernardis habló sobre las políticas migratorias, enfocadas específicamente a estados o ciudades, con gobernadores o alcaldes, respectivamente, demócratas. “El estado de Illinois, donde está Chicago y el estado de Oregon donde está la ciudad de Portland, están siendo foco de el envío de la guardia nacional”, explicó.
Aclaró al respecto que esta “depende del Ministerio de Defensa. Es una decisión arriesgada políticamente porque, en teoría, esa potestad la poseen los gobernadores, no el presidente. Es una facultada delegada a los estados, pero Trump dijo hace unas semanas que enviaba la guardia a Portland y hace unas horas repitió con 300 efectivos en Chicago. La justificación es que ambas ciudades están en estado de anarquía, es una zona de conflicto y hay presencia de organizaciones terroristas”.
La Guardia Nacional el pasado fin de semana movilizada en Chicago, Illinois. Crédito: REUTERS/Jim Vondruska
“Toma iniciativa ante gobernadores que ‘no hacen nada’, marcando agenda de la división entre republicanos más ‘tranquilos’, ante el desorden para los demócratas”, sumó el licenciado en Relaciones Internacionales.
El shutdown y la presión a demócratas
Otro aspecto que describe el panorama estadounidense es el “shutdown” o cierre de gobierno federal luego de que el Congreso no acordó el presupuesto, situación que ya había atravesado Trump en su primera gestión e incluso lo llevó a marcar un récord de días en dicha situación.
El Capitolo en la capital Washington. Crédito: REUTERS/Kent Nishimura
Bernardis lo describió como “una especie de estado vegetativo, utilizando lo que queda de presupuesto ante la falta de acuerdo en el Congreso”, lo que afecta a salarios de personal nacional y actividades de diferentes sectores.
El columnista de CyD Litoral comentó que la línea de Trump está siendo decir “que los demócratas no pueden gobernar en sus estados y tampoco aprueban el presupuesto para los estadounidenses”.
Donald Trump a la espera de los próximos movimientos, dentro y fuera de Estados Unidos. Crédito: REUTERS/Kent Nishimura
“Está siendo bastante táctico en torno a las elecciones del 2026, las de medio término, pero también pensando en el potencial candidato presidencial de los demócratas, intentando mostrar a ese partido como un partido que, incluso en la época Biden, no poseen gobernabilidad”, agregó.
El 2028 no es una cuestión ajena al magnate dos veces presidente. En las últimas semanas se reflotó el concepto de un tercer mandato, prohibido por la Constitución, pero insinuado mediante vías indirectas con memes y venta de merchandising alusivo.
