Una escena calificada por las autoridades como de "pura maldad" conmociona a los Estados Unidos. En la pequeña localidad rural de Hamden, Ohio, la policía rescató a 16 niños y adolescentes de una misma familia que se encontraban en condiciones deplorables de cautiverio, viviendo en un estado "casi salvaje".
Estados Unidos: rescataron a 16 hermanos criados en estado “salvaje” dentro de una casa en ruinas
Los menores, de entre 1 y 18 años, vivían confinados en una sola habitación rodeados de basura y excrementos. Las autoridades detuvieron a los padres y a los abuelos, acusados de maltrato severo.
El macabro escenario fue descubierto por agentes policiales de manera accidental, mientras ejecutaban una orden de registro en una vivienda por una investigación completamente ajena al ámbito familiar.
Los menores, cuyas edades oscilan entre un año y medio y los 18 años, permanecieron encerrados en una pequeña habitación de 3,5 por 3,5 metros durante gran parte de los últimos cuatro años. Según detalló el sheriff del condado de Vinton, Ryan Cain, la propiedad se encontraba en ruinas, sin ningún tipo de higiene y con los chicos rodeados de excrementos humanos y montañas de basura.
Las autoridades confirmaron que algunos de los rescatados presentaban serios problemas de desarrollo, al punto de no poder hablar, mientras que la mayor de ellos —una joven de 18 años con discapacidad intelectual— ni siquiera sabía escribir su nombre.
Urgencia médica y detenciones
El fiscal general de Ohio, Andy Wilson, graficó el dramatismo de la situación al comparar el estado de los menores con el de "animales salvajes".
Debido al severo cuadro de desnutrición y abandono, siete de los chicos debieron ser trasladados de urgencia a hospitales de la ciudad de Columbus, incluyendo a dos que fueron evacuados en helicóptero en estado crítico debido a la gravedad de sus heridas físicas. El resto de los hermanos quedó bajo el resguardo temporal del Departamento de Empleo y Servicios Familiares del estado.
Por el aberrante hecho, la justicia dictó la detención inmediata de cuatro adultos identificados como Gary Siders Jr., Gary Siders Sr., Christina Siders y Elizabeth Siders —los padres y dos de los abuelos de las víctimas—. A todos se les imputó un delito grave de segundo grado por poner en peligro a menores con daños físicos graves, fijándoseles una fianza de 300.000 dólares a cada uno.
Los investigadores señalaron que la familia había logrado evadir los radares estatales mudándose constantemente por el sur de Ohio durante las últimas dos décadas, logrando evitar la creación de registros médicos o escolares. De hecho, los propios vecinos de la zona rural manifestaron su estupor ante la prensa local, asegurando que jamás habían visto a ningún niño salir o ingresar a la propiedad.