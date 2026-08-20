El retroceso del hielo en los Alpes suizos permitió resolver, más de tres décadas después, el caso de dos alpinistas belgas desaparecidos durante una excursión en 1992.
El deshielo de un glaciar en Suiza reveló los cuerpos de dos alpinistas desaparecidos hace 34 años
Los restos fueron encontrados por un excursionista en la zona del glaciar de Trift, en el cantón de Valais. Un análisis de ADN permitió confirmar que pertenecían a dos montañistas belgas cuyo rastro se había perdido en 1992.
Los cuerpos fueron encontrados el pasado 26 de julio por un excursionista en las inmediaciones del glaciar de Trift, en el cantón de Valais, y una prueba de ADN permitió confirmar que se trataba de los dos montañistas que eran buscados desde hacía 34 años.
El hallazgo ocurrió en una zona de alta montaña que durante décadas permaneció cubierta por el hielo. Los restos fueron trasladados el mismo día al Instituto de Medicina Forense del Hospital de Valais, donde se realizaron los estudios necesarios para determinar su identidad.
La policía cantonal confirmó posteriormente que la comparación directa de los perfiles genéticos permitió establecer de manera concluyente quiénes eran las víctimas.
Una excursión que terminó en desaparición
Los dos hombres, de 39 y 41 años al momento de su desaparición, habían iniciado su recorrido el 4 de septiembre de 1992. Su objetivo era desplazarse desde el refugio de Weissmies hasta otro refugio ubicado en las proximidades del pico del mismo nombre, una montaña que alcanza los 4.017 metros sobre el nivel del mar.
Sin embargo, las condiciones meteorológicas se complicaron durante la travesía y los alpinistas no consiguieron llegar a destino. Después de que se conociera su desaparición, se organizaron diferentes operativos de búsqueda en la zona.
Los equipos de rescate recorrieron durante los meses siguientes distintos sectores de la montaña, pero no lograron localizar a los dos hombres. La única pista que apareció durante aquellos procedimientos fue una mochila, sin que se encontraran otros elementos que permitieran determinar qué había ocurrido con ellos.
Con el paso de los años, el caso quedó entre las desapariciones sin resolver registradas en las montañas suizas. La falta de nuevos indicios hizo imposible establecer con precisión dónde habían terminado los alpinistas o cuáles habían sido las circunstancias de su muerte.
Más de tres décadas después, el retroceso del glaciar modificó las condiciones de la zona y permitió que aparecieran restos que habían permanecido ocultos bajo el hielo.
El hallazgo tuvo lugar el 26 de julio, cuando un excursionista que se encontraba en el sector del glaciar de Trift encontró los restos humanos y dio aviso a las autoridades. La policía trasladó los cuerpos al instituto forense para iniciar el proceso de identificación.
La confirmación llegó mediante el análisis genético. La comparación directa de los perfiles de ADN permitió establecer que los restos correspondían a los dos alpinistas belgas desaparecidos en la región de Weissmies en septiembre de 1992.
El procedimiento permitió cerrar una investigación que había permanecido abierta durante más de tres décadas y aportar una respuesta a las familias de los dos hombres.
El retroceso de los glaciares permitió recuperar otros cuerpos
El caso de los dos alpinistas belgas no es un hecho aislado en los Alpes suizos. El retroceso de los glaciares está dejando al descubierto restos de personas que habían desaparecido décadas atrás y cuyos cuerpos permanecían ocultos bajo el hielo.
La policía del cantón de Valais mantiene registros de personas desaparecidas en la región desde 1925. Se trata, en su mayoría, de casos relacionados con accidentes en zonas de alta montaña, ríos y lagos.
Según explicó el organismo policial, el avance del deshielo hace posible que, en determinadas circunstancias, aparezcan restos de personas que permanecieron durante décadas en áreas cubiertas por hielo.
En los últimos años se registraron otros casos similares. En 2025 fueron localizados en un glaciar del monte Ober Gabelhorn, también en el cantón de Valais, los restos de un alpinista suizo que había desaparecido en 1994.
Otro caso había sido esclarecido tres años antes, cuando las pruebas de ADN permitieron identificar un cuerpo encontrado en un glaciar suizo cercano al Matterhorn. Los restos pertenecían a un montañista alemán que había desaparecido en 1986.
Estos hallazgos están vinculados con un fenómeno que afecta a las zonas glaciares de los Alpes: el retroceso de las masas de hielo modifica progresivamente el paisaje y deja expuestos sectores que durante años o décadas permanecieron cubiertos.
El fenómeno también tiene consecuencias para las tareas de búsqueda de personas desaparecidas. Un cuerpo que durante mucho tiempo pudo haber quedado sepultado bajo una masa de hielo puede quedar expuesto cuando el glaciar pierde volumen o cambia su superficie.
En el caso de los dos alpinistas belgas, la aparición de los restos permitió finalmente conocer qué había ocurrido después de aquella excursión de septiembre de 1992. Durante años, las búsquedas habían quedado limitadas por las condiciones propias de la alta montaña y por la imposibilidad de acceder a determinados sectores.
La identificación mediante ADN fue determinante para confirmar la relación entre los restos encontrados en julio y la desaparición ocurrida 34 años antes.
El caso vuelve a mostrar, además, cómo el retroceso de los glaciares puede revelar elementos que permanecieron ocultos durante largos períodos. En los Alpes suizos, las autoridades continúan registrando desapariciones vinculadas con actividades de montaña y, a medida que cambia la cobertura de hielo, algunos de esos casos pueden volver a aparecer décadas después.
Para las familias de los dos alpinistas belgas, el hallazgo supone el cierre de una búsqueda que había comenzado en 1992. La identificación de los cuerpos permitió poner nombre a los restos encontrados en el glaciar de Trift y reconstruir, al menos parcialmente, el destino de dos hombres cuyo rastro se había perdido durante una travesía en la región de Weissmies.