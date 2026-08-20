En los Alpes

El deshielo de un glaciar en Suiza reveló los cuerpos de dos alpinistas desaparecidos hace 34 años

Los restos fueron encontrados por un excursionista en la zona del glaciar de Trift, en el cantón de Valais. Un análisis de ADN permitió confirmar que pertenecían a dos montañistas belgas cuyo rastro se había perdido en 1992.