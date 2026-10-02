La imagen prevista para una de las primeras grandes ceremonias del nuevo reinado noruego ha cambiado apenas unas horas antes de comenzar. La Casa Real anunciaba este viernes por la mañana que la reina Mette-Marit no podría acompañar finalmente a Haakon VIII en la apertura solemne del Parlamento debido a una infección respiratoria.
Por primera vez desde que es rey, Haakon presidió la apertura del Parlamento de Noruega
El monarca solo estuvo acompañado por su hija, la princesa heredera Ingrid Alexandra, ya que la reina padece una afección pulmonar, mientras continúa con la rehabilitación posterior al trasplante al que se sometió en junio.
Su nombre desaparecía de la agenda oficial y dejaba al rey y a su hija, la princesa heredera Ingrid Alexandra, como únicos representantes de la familia real en el acto. La ausencia resulta especialmente significativa porque iba a ser una de las primeras ocasiones en las que Haakon, Mette-Marit e Ingrid Alexandra aparecieran juntos desempeñando sus nuevas funciones institucionales.
La reina continúa además con la rehabilitación posterior al trasplante pulmonar al que se sometió en junio. Según su médico, Are Holm, el proceso puede prolongarse aproximadamente durante un año, aunque el equipo que la atiende está satisfecho con su evolución.
El rol de Ingrid Alexandra
La jornada comenzó a las once de la mañana con el Consejo de Estado celebrado en el Palacio Real de Oslo bajo la presidencia del monarca. La heredera ocupaba su lugar junto a él antes de acompañarlo, dos horas después, hasta la sede del Parlamento.
No es la primera vez que Ingrid Alexandra asiste a una reunión de este tipo. En 2022, coincidiendo con su mayoría de edad, fue invitada a observar un Consejo de Estado presidido por su abuelo, el rey Harald.
Después de su muerte, el pasado 28 de agosto, ya participó como princesa heredera en el Consejo extraordinario en el que Haakon comunicó formalmente el fallecimiento de su padre y el comienzo del nuevo reinado.
Su presencia este viernes adquiere, sin embargo, un significado diferente ya que es la primera vez que participa como heredera en la jornada institucional que cada año une el Consejo de Estado con la apertura solemne del Parlamento.
A las 13.00 horas, Haakon e Ingrid Alexandra llegaban al Storting para inaugurar su 171.º periodo de sesiones. Haakon ha ocupado por primera vez como monarca el histórico trono de la Cámara, mientras que su hija se ha sentado en el lugar reservado a la persona heredera.
El asiento preparado para Mette-Marit ha quedado sin utilizar, convirtiéndose inevitablemente en el recordatorio de la ausencia anunciada esa misma mañana.
Era la primera vez que Haakon presidía esta ceremonia como rey y jefe del Estado, aunque el acto no le resultaba completamente desconocido. En octubre de 2020 ya leyó el discurso del trono en nombre de Harald V cuando ejercía como príncipe regente.
Esta vez lo ha hecho desde una posición distinta, pocas semanas después de suceder a su padre y mientras la corte continúa oficialmente de luto por el fallecimiento del anterior monarca, tal y como reflejan el brazalete negro lucido por el rey en una de las mangas de su uniforme y el atuendo completamente en negro de la princesa.
Como establece la tradición, el discurso pronunciado por Haakon no expresa sus opiniones personales, sino el programa elaborado por el Gobierno de Jonas Gahr Støre para el próximo año político que, entre las medidas anunciadas están la construcción de 130.000 viviendas antes de 2030, nuevos límites al uso de la inteligencia artificial y las redes sociales entre los niños y el refuerzo de la defensa y la protección civil.
Tras la intervención del rey, la ministra de Transportes, Kamzy Gunaratnam, miembro más joven del Gobierno a sus 38 años, ha sido la encargada de presentar el informe sobre el estado del reino. Lo ha leído en nynorsk, siguiendo una costumbre que se mantiene desde 1932.
La continuidad de la Corona
La de este viernes iba a ser también la presentación institucional de Mette-Marit como reina consorte en esta ceremonia. Su infección respiratoria ha impedido finalmente esa imagen y ha vuelto a colocar su recuperación en el centro de la actualidad de la familia real.
En su lugar, la jornada ha mostrado a Haakon e Ingrid Alexandra afrontando juntos dos de las responsabilidades que mejor representan la continuidad de la Corona.