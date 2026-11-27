Estados Unidos confirmó este viernes 27 de noviembre una intrusión en la plataforma en la nube de su Fuerza Aérea. La confirmación llegó la misma semana en que se conoció otro acceso no autorizado, esta vez a una base del FBI que utilizan autoridades federales, estatales y locales para compartir información.
Tras el hackeo al FBI, ahora vulneraron la nube de la Fuerza Aérea de Estados Unidos
Un funcionario confirmó que atacantes ingresaron a la plataforma en la nube de la fuerza. Todavía se desconoce cuándo ocurrió y si quedaron expuestos datos militares sensibles.
Reuters dio a conocer el ataque a la Fuerza Aérea. Luego, un funcionario estadounidense confirmó a NBC News que los atacantes habían ingresado a la plataforma, aunque no dio precisiones sobre la fecha ni sobre el alcance del incidente. Una de las preguntas abiertas es si llegaron a acceder a información militar sensible.
Qué dijo la Fuerza Aérea
Un portavoz señaló que la institución evita pronunciarse sobre la seguridad y el estado operativo de sistemas específicos. Agregó que la Fuerza Aérea sigue revisando y modernizando su infraestructura en la nube y que mantener disponibles sus recursos operativos más críticos es una prioridad.
Los antecedentes en el FBI
La otra intrusión que se conoció esta semana afectó al Centro Nacional de Información Criminal del FBI. El acceso a esa base se conoció por fuentes informadas sobre el caso, que hablaron con NBC News. Hasta el momento se desconoce si ese episodio guarda relación con el de la Fuerza Aérea.
Unos dos meses antes, el FBI y la Policía Nacional de Países Bajos detuvieron a presuntos líderes de un grupo de ciberdelincuencia. Se los acusa de haber sustraído información de empleados de otra base del organismo. El posible vínculo de ese caso con las intrusiones divulgadas esta semana también sigue sin confirmarse.