Un impactante episodio ocurrido en México generó indignación y debate en redes sociales luego de que cámaras de seguridad registraran el momento en que un menor acercó una llama al cabello de otro joven dentro de una tienda. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente y despertaron todo tipo de reacciones.
Video: un niño le prendió fuego al pelo a un adolescente en una tienda y su rápida reacción evitó una tragedia
Un episodio registrado por cámaras de seguridad generó fuerte repercusión en redes sociales luego de mostrar el momento en que un menor acercó fuego al cabello de otro joven dentro de una tienda. La rápida reacción de la víctima evitó que la situación pasara a mayores.
Según se observa en el video, el adolescente se encontraba esperando para pagar cuando el niño se acercó por detrás y utilizó un encendedor para prender fuego en la zona de la nuca. La situación ocurrió de manera repentina y sin que el joven advirtiera inicialmente lo que estaba sucediendo.
Al sentir el calor y notar las llamas, el adolescente reaccionó rápidamente, se dio vuelta y logró apagar el fuego con sus propias manos en cuestión de segundos. Gracias a esa reacción inmediata, evitó que el episodio tuviera consecuencias más graves.
Después de controlar la situación, el joven se dirigió hacia quienes estaban cerca para reclamar por lo ocurrido. El momento quedó registrado por las cámaras del local y rápidamente se volvió viral en distintas plataformas.
Las imágenes generaron un fuerte debate entre usuarios, que cuestionaron el nivel de riesgo de la situación y discutieron sobre los límites entre una travesura y una conducta peligrosa. Hasta el momento, el episodio continúa generando repercusión en redes sociales.