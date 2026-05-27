Ocurrió en México

Video: un niño le prendió fuego al pelo a un adolescente en una tienda y su rápida reacción evitó una tragedia

Un episodio registrado por cámaras de seguridad generó fuerte repercusión en redes sociales luego de mostrar el momento en que un menor acercó fuego al cabello de otro joven dentro de una tienda. La rápida reacción de la víctima evitó que la situación pasara a mayores.