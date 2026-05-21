De Rafaela a Centeno, por amor

La mamá que recorre 128 km para que ningún chico se quede sin figuritas

La vecina de Centeno contó que en su localidad no se consiguen sobres del álbum y que comenzó a traer paquetes desde Rafaela para su hijo Marco y otros chicos del pueblo. La iniciativa también se transformó en una experiencia de crecimiento para el niño.