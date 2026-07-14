David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, fue condenado a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por irregularidades en la designación de un puesto de trabajo “con el objetivo de que el mismo fuera ocupado” por el familiar del mandatario local, según medios internacionales.
Inhabilitaron por nueve años al hermano de Pedro Sánchez en España
La Audiencia Provincial de Badajoz aplicó la dura sanción al músico David Sánchez tras comprobar irregularidades en la designación de un cargo público en 2017.
La Audiencia Provincial de Badajoz también impuso la misma pena al exlíder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo y a otros nueve acusados por idéntico delito cometido en 2017, informó el diario español El País, todo lo que no hizo más que enrarecer el clima político del país europeo, dada la reacción de aquella agrupación.
Detalles
David Sánchez Pérez-Castejón es el hermano menor del presidente de España y un músico, compositor y director de orquesta que utiliza el seudónimo artístico de David Azagra.
Desde España indican, entre otros detalles, que en julio de 2017 fue contratado por la Diputación de Badajoz, bajo el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), como coordinador de conservatorios, un puesto de alta dirección creado en ese período y más adelante, pasó a dirigir la Oficina de Artes Escénicas de la corporación y lideró el programa musical Ópera Joven.
Reacción del PSOE
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, reaccionó duramente y calificó la resolución judicial como una “auténtica barbaridad”.
A su juicio, resulta “insoportable” el goteo constante de acciones judiciales contra el entorno del líder socialista y es el “triunfo de la estrategia de la ultraderecha”.
Denunció que el procedimiento fue iniciado por sectores radicales que, tras ver cómo fracasaban sus acusaciones iniciales sobre fraude fiscal o enriquecimiento injustificado, persistieron hasta lograr una condena por prevaricación.
“Se iba a por la persona, no a por el delito”, comentó el portavoz, alegando que en la fecha en que se adjudicó la plaza en la Diputación de Badajoz, Pedro Sánchez no ostentaba la presidencia del Gobierno ni la secretaría general del partido.
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