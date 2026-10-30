Video

Nueva jornada de tensión en Italia: huelgas, manifestaciones y enfrentamientos con la policía

Miles de estudiantes y trabajadores salieron a las calles este viernes en más de 50 ciudades italianas para reclamar mejores salarios, mayor inversión educativa y medidas frente al aumento del costo de vida. Las movilizaciones estuvieron acompañadas por un fuerte operativo policial ante el temor de que se repitan los disturbios de las últimas semanas.