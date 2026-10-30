Italia vive este viernes una nueva jornada de protestas contra las políticas del Gobierno de Giorgia Meloni, con miles de estudiantes y trabajadores movilizados en distintas ciudades del país. Los manifestantes reclaman mejoras salariales, mayor inversión en educación y medidas para enfrentar el aumento del costo de vida, en medio de un importante despliegue policial.
Nueva jornada de tensión en Italia: huelgas, manifestaciones y enfrentamientos con la policía
Miles de estudiantes y trabajadores salieron a las calles este viernes en más de 50 ciudades italianas para reclamar mejores salarios, mayor inversión educativa y medidas frente al aumento del costo de vida. Las movilizaciones estuvieron acompañadas por un fuerte operativo policial ante el temor de que se repitan los disturbios de las últimas semanas.
Las concentraciones se desarrollan en más de 50 ciudades, entre ellas Roma, Milán, Nápoles, Turín, Venecia y Palermo. La convocatoria forma parte de una huelga impulsada por el sindicato de base USB, a la que se sumaron organizaciones estudiantiles y agrupaciones que rechazan el incremento del gasto militar.
La jornada se produce después de varias semanas de movilizaciones que incluyeron ocupaciones de escuelas, acampadas estudiantiles y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Una de las principales consignas de los manifestantes es “Bajen las armas y suban los salarios”, una expresión que sintetiza las críticas a las prioridades presupuestarias del Ejecutivo italiano.
Los principales reclamos contra el Gobierno de Meloni
Las organizaciones convocantes cuestionan el encarecimiento de los alquileres, los servicios públicos y los productos de primera necesidad, además de denunciar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.
También reclaman mayores recursos para la educación, mejores condiciones laborales y políticas destinadas a reducir la precarización del empleo juvenil.
En un comunicado conjunto, organizaciones estudiantiles señalaron que las dificultades económicas afectan especialmente a las nuevas generaciones.
"Salimos a las calles junto a los trabajadores que se movilizan contra el alto costo de vida y las políticas de guerra y rearme", expresaron representantes de La Rete della Conoscenza, Link-Coordinamento Universitario y Unione degli Studenti.
Los manifestantes también rechazan que se destinen más recursos al gasto militar mientras, según sostienen, persisten problemas de acceso a la vivienda y dificultades para afrontar los gastos cotidianos.
La protesta coincide con una movilización internacional de trabajadores portuarios contra el transporte de armamento y la utilización de instalaciones portuarias en operaciones militares.
Incidentes con la policía y un fuerte operativo de seguridad
Las movilizaciones se desarrollan bajo una intensa vigilancia policial, después de los enfrentamientos registrados durante las semanas anteriores.
En la ciudad de Vicenza se produjeron incidentes cuando un grupo de manifestantes intentó avanzar hacia una circunvalación y fue bloqueado por las fuerzas de seguridad.
La policía utilizó cañones de agua para impedir el paso de la concentración. Según los organizadores, tres personas resultaron heridas durante los enfrentamientos, una de ellas tras recibir el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno en la cabeza.
En Nápoles, algunos manifestantes quemaron imágenes de la primera ministra Giorgia Meloni y de la ministra de Universidades, Anna Maria Bernini. En Padua también fue incendiada una fotografía del ministro de Educación, Giuseppe Valditara.
Sin embargo, hasta el mediodía de este viernes no se habían registrado enfrentamientos generalizados, según los primeros informes difundidos por las autoridades y los medios locales.
El antecedente de los disturbios en Milán
La preocupación del Gobierno italiano está relacionada con los episodios de violencia registrados durante el fin de semana del 17 y 18 de octubre.
En aquella oportunidad, distintas manifestaciones terminaron con enfrentamientos entre grupos de jóvenes y las fuerzas de seguridad, especialmente en Milán.
Los incidentes incluyeron ataques contra agentes policiales, daños en comercios y disturbios en sectores céntricos de la ciudad.
Una semana después, el sábado 24 de octubre, volvieron a realizarse movilizaciones en Roma, Milán, Turín, Nápoles, Bolonia y Florencia, aunque la mayoría transcurrió de manera pacífica.
Según el Ministerio del Interior italiano, durante esa jornada se identificó a 4.292 personas, 371 fueron trasladadas a dependencias policiales y nueve resultaron detenidas.
La sucesión de incidentes llevó al Ejecutivo a reforzar los dispositivos de seguridad y adoptar nuevas medidas para prevenir hechos de violencia durante las manifestaciones.
La respuesta de Giorgia Meloni
La primera ministra italiana condenó los episodios violentos registrados en las movilizaciones anteriores y defendió la intervención de las fuerzas de seguridad.
"Manifestar es un derecho. Poner a hierro y fuego nuestras ciudades no lo es", sostuvo Meloni al cuestionar a los grupos que protagonizaron los disturbios.
La mandataria también reclamó a las fuerzas opositoras que condenaran los ataques contra los agentes policiales y los daños materiales.
Por su parte, el Gobierno aprobó recientemente un paquete de ayudas por 175,2 millones de euros destinado a camioneros, agricultores y pescadores afectados por el incremento de los combustibles.
Además, el oficialismo prepara nuevas medidas dirigidas a jóvenes y familias dentro del proyecto de presupuesto para 2027, actualmente en discusión entre los partidos de la coalición gobernante.
Mientras tanto, las organizaciones sindicales mantienen sus reclamos y preparan nuevas acciones. La Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL) convocó a otra huelga general para el 20 de noviembre, con demandas vinculadas con salarios, jubilaciones, servicios públicos y vivienda.