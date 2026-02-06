Un exministro de Cultura francés aparece 673 veces en los archivos del caso Epstein
Los registros difundidos incluyen numerosas menciones a Jack Lang, exfuncionario del gobierno francés, cuyo vínculo con el financista estadounidense volvió a quedar bajo la lupa tras la publicación de los documentos judiciales.
Se trata de Jack Lang, de 86 años, una figura importante del mundo político y cultural de Francia.
El exministro de Cultura de Francia, Jack Lang, quedó envuelto en la controversia internacional en torno a Jeffrey Epstein luego de que se hicieran públicos millones de archivos y correos electrónicos vinculados al financista estadounidense. En ese extenso material, el nombre de Lang aparece mencionado en 673 oportunidades, un dato que reavivó cuestionamientos políticos y mediáticos en Francia.
Lang, de 86 años, fue una de las figuras más influyentes de la cultura francesa durante los gobiernos socialistas de François Mitterrand. Desde ese rol impulsó políticas culturales emblemáticas, entre ellas la creación de la Fiesta de la Música, que se celebra cada 21 de junio para dar inicio al verano en distintas ciudades del mundo.
Tras la difusión de los documentos, se recordó que Jack Lang nunca negó haber conocido a Epstein. Tanto él como su hija, Caroline Lang, mantuvieron vínculos con el empresario estadounidense, aunque ambos aseguraron que desconocían la red de tráfico sexual y corrupción que luego salió a la luz.
Según afirmaron, el vínculo se limitó a encuentros sociales y profesionales, sin conocimiento alguno de las actividades delictivas por las que Epstein fue investigado y condenado. Hasta el momento, no existe imputación judicial directa contra el exfuncionario francés.
Presiónpolítica
A pesar de la ausencia de cargos formales, la sola aparición reiterada de su nombre en los archivos generó fuertes críticas en el ámbito político. Diversos sectores reclamaron que Lang dé un paso al costado de la dirección del Instituto del Mundo Árabe, un prestigioso museo parisino que encabeza desde 2013.
El presidente francés, Emmanuel Macron, y el director del IMA, Jack Lang. Crédito: REUTERS.
“En este momento nada lo implica en el escándalo sexual, pero debería reflexionar sobre su renuncia para proteger a la institución”, expresó Olivier Faure, primer secretario del Partido Socialista francés, en una declaración que sintetizó el malestar dentro de su propio espacio político.
Sin embargo, trascendió que Lang descartó renunciar al cargo, pese a la presión pública y partidaria.
Citaciónoficial
En paralelo, se conoció que el Ministerio de Relaciones Exteriores convocó a Jack Lang por pedido de la presidencia francesa y del primer ministro. La citación, que se concretaría en los próximos días, busca interiorizarse sobre el alcance de su relación con Epstein a partir del contenido de los archivos revelados.
Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell en un imagen publicada por el Departamento de Justicia en Washington.
Por su parte, Caroline Lang anunció su renuncia a la dirección del Sindicato de Productores de Cine, una decisión que tomó luego de que se conocieran los documentos vinculados al financista estadounidense. Su salida fue interpretada como un gesto político para evitar que la polémica continúe escalando.
El caso vuelve a poner en discusión el impacto público de los vínculos personales de figuras políticas y culturales con uno de los mayores escándalos internacionales de las últimas décadas.