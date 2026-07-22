Decenas de heridos

Mega granizadas en Italia: el aterrador fenómeno del verano que destroza ciudades y cultivos

En un verano marcado por temperaturas extremas en Europa, el país italiano enfrenta granizos del tamaño de naranjas, causando daños en infraestructura y cultivos. Las autoridades monitorean la situación mientras el cambio climático intensifica estos fenómenos en la región mediterránea.