En medio de una ola de calor abrasadora impulsada por el anticiclón africano, Italia atraviesa un verano marcado por la furia de mega granizadas sin precedentes. Fenómenos meteorológicos extremos con piedras de hielo del tamaño de naranjas y ráfagas de viento de hasta 120 km/h han golpeado en los últimos días al norte y centro del país mediterráneo, dejando decenas de heridos, daños multimillonarios en vehículos e infraestructura, y destruyendo amplias hectáreas de producción agrícola.
Mega granizadas en Italia: el aterrador fenómeno del verano que destroza ciudades y cultivos
En un verano marcado por temperaturas extremas en Europa, el país italiano enfrenta granizos del tamaño de naranjas, causando daños en infraestructura y cultivos. Las autoridades monitorean la situación mientras el cambio climático intensifica estos fenómenos en la región mediterránea.
El choque térmico entre un mar Mediterráneo a temperaturas récord y frentes fríos en altura desencadenó un escenario crítico que mantiene en alerta a las autoridades europeas.
Piedras del tamaño de naranjas y ráfagas destructivas
La escena se reitera de manera alarmante en distintas regiones italianas: tras jornadas de calor sofocante con marcas cercanas a los 40 °C, el cielo se oscurece repentinamente y descarga tormentas autosostenidas de extrema violencia. Las denominadas "mega granizadas" registran proyectiles de hielo con diámetros de entre 7 y 8 centímetros —similares al tamaño de una naranja— y pesos que alcanzan los 200 gramos, capaces de perforar techos, reventar parabrisas y destrozar paneles solares en cuestión de minutos.
El impacto no es casual. Según datos especializados, el año 2026 marca un récord histórico en la frecuencia de estos eventos en suelo italiano. Durante los primeros seis meses del año se constató un incremento del 51% en episodios de granizo respecto del promedio registrado entre 2020 y 2025. De los 2.983 eventos contabilizados en el semestre, 231 fueron catalogados como de gravedad severa.
Evacuaciones, espectáculos suspendidos y pánico en las carreteras
El pasado fin de semana, en Milán, una feroz tormenta obligó a suspender de manera drástica el recital del artista puertorriqueño Bad Bunny. Más de 70.000 espectadores debieron abandonar la pista para buscar refugio urgente ante la imprevista caída de bloques de hielo. Como saldo del temporal en el predio, al menos seis personas debieron ser ingresadas a centros asistenciales con traumatismos de cráneo.
En la región de Emilia-Romaña y las inmediaciones de Ferrara, los automovilistas que transitaban por la autopista A13 debieron detener la marcha por completo ante la nula visibilidad y el impacto directo del hielo contra la carrocería. “El cielo se oscureció de golpe y empezó a caer granizo como si fuera un bombardeo; me destrozó el parabrisas en segundos”, relató uno de los conductores afectados.
Los destrozos urbanos se multiplicaron en Rávena y zonas aledañas, con la caída de más de un centenar de árboles, voladura de techos en establecimientos escolares, cortes prolongados en el suministro eléctrico y la paralización momentánea del servicio ferroviario entre Bolonia, Venecia y Rávena.
"Como una metralleta": decenas de heridos en la costa adriática
La furia del clima también golpeó con dureza la franja costera del mar Adriático. En la localidad balnearia de San Benedetto del Tronto, unas 60 personas ingresaron a la guardia del hospital local "Madonna del Soccorso" con contusiones y cortaduras derivadas del impacto directo del granizo.
El intendente de la ciudad, Nicola Mozzoni, confirmó la activación de las actuaciones administrativas para solicitar a las autoridades regionales la declaración del estado de emergencia. La tormenta afectó a cientos de vehículos, comercios y viviendas particulares. De acuerdo con estimaciones del sector de talleres mecánicos en Italia, la reparación de los daños en carrocerías y cristales oscila entre los 900 euros para casos leves y hasta 10.000 euros en unidades de gran porte con daños estructurales.
El cambio climático y la explicación científica
El climatólogo Massimiliano Fazzini explicó que el incremento de la violencia del granizo se encuentra directamente emparentado con el calentamiento global. Las continuas olas de calor han elevado la temperatura superficial del mar Mediterráneo hasta valores de entre 30 °C y 32 °C. Cuando esa masa de aire cálido y saturada de humedad choca con corrientes frías ubicadas a más de 4.000 metros de altitud, la energía disponible genera nubes de tormenta de enorme desarrollo vertical.
“Con más energía a disposición en la atmósfera, en los últimos diez años el diámetro promedio del granizo se ha duplicado: pasó de 3 o 4 centímetros a registrar valores habituales de 7 u 8 centímetros”, remarcó el especialista. La llanura Padana, en el norte italiano, resulta especialmente vulnerable debido a la combinación del calor continental, la cercanía con el arco alpino y la elevada temperatura del Adriático.
Crisis en el sector productivo: piden auxilio a la Unión Europea
Las pérdidas en el sector agropecuario alcanzaron guarismos alarmantes. Desde la confederación agrícola Coldiretti advirtieron que la combinación de granizo gigante y ráfagas de 120 km/h destruyó producciones clave de frutas, hortalizas y cultivos extensivos, además de colapsar invernaderos, desgarrar mallas protectoras y arrancar techos de galpones de almacenamiento.
Marco Allaria Olivieri, director regional de la entidad, remarcó ante la agencia ANSA que se atraviesa "una situación crítica, con pérdidas que comprometen la viabilidad económica de cientos de explotaciones agrícolas", al tiempo que solicitaron de forma urgente la declaración de estado de calamidad e instrumentos de asistencia financiera a la Unión Europea.
Las mega granizadas del verano italiano se consolidan como un crudo recordatorio de la frecuencia e intensidad con la que se manifiestan los fenómenos meteorológicos extremos. El impacto sobre la infraestructura, la economía regional y la seguridad de la población refleja el desafío urgente que implica la adaptación al cambio climático en la cuenca del Mediterráneo.