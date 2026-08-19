El termómetro volvió a marcar una página inédita en las estadísticas climáticas de Estados Unidos. La ciudad de Miami alcanzó este martes los 37,8 °C (100 °F), empatando así su récord absoluto de temperatura en más de un siglo de mediciones oficiales. La cifra, reportada por la estación meteorológica del Aeropuerto Internacional de Miami —punto oficial para las estadísticas de la región—, no se registraba desde el 21 de julio de 1942, interrumpiendo una marca que se mantuvo intacta durante 84 años.
Miami alcanzó los 37,8 °C por segunda vez en su historia y encendió las alertas por calor extremo
La ciudad igualó su techo térmico absoluto registrado hace 84 años en el aeropuerto internacional. Una combinación de vientos continentales y una potente ola de calor en el sur de EE. UU. empujó los valores casi 5 °C por encima de la media de agosto.
Un fenómeno inusual en 131 años de registros
Aunque el sur de Florida es reconocido por sus veranos calurosos y húmedos, la barrera de los 37,8 °C constituye un valor extraordinario. Desde que comenzaron los registros meteorológicos en 1895, se trata de la segunda vez en 131 años que la urbe llega a este nivel.
El salto térmico cobra dimensión al compararse con las medias de la época: la máxima promedio para mediados de agosto en Miami ronda los 32,8 °C, por lo que el registro actual se posicionó unos 5 °C por encima de lo habitual.
Vientos continentales y la falta de brisa marina
Especialistas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) explicaron que esta suba excepcional responde a una combinación de factores atmosféricos. Un flujo de vientos provenientes del oeste bloqueó el ingreso de la clásica brisa marina desde el océano Atlántico, el mecanismo natural que suele moderar el ascenso térmico en las zonas costeras de Florida. Al quedar interrumpida esta ventilación costera, el aire cálido se afianzó sobre la franja urbana.
"Miami llegó a 37,8 °C y empató su récord histórico de temperatura, alcanzado por última vez en 1942", confirmó la oficina local del NWS a través de un comunicado oficial recogido por los principales medios del país.
Alerta en el sur de Estados Unidos
El episodio de Miami se enmarca en una ola de calor de gran escala que azota al sur de Estados Unidos. En Florida, al menos diez ciudades igualaron o superaron sus registros máximos en la jornada del 18 de agosto, incluyendo a Tallahassee, la capital estatal, que tocó los 37,8 °C por segundo día consecutivo.
Las autoridades y meteorólogos mantienen el monitoreo constante ante la persistencia de las altas temperaturas y los elevados índices de humedad, combinación que eleva la sensación térmica a rangos peligrosos para la salud humana, especialmente para adultos mayores, trabajadores expuestos al exterior y sectores vulnerables sin acceso adecuado a sistemas de refrigeración.