Récord histórico en Florida

Miami alcanzó los 37,8 °C por segunda vez en su historia y encendió las alertas por calor extremo

La ciudad igualó su techo térmico absoluto registrado hace 84 años en el aeropuerto internacional. Una combinación de vientos continentales y una potente ola de calor en el sur de EE. UU. empujó los valores casi 5 °C por encima de la media de agosto.