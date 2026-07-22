Tras la gran final de la Copa del Mundo, la actriz española Ester Expósito y el delantero francés Kylian Mbappé se robaron la atención de todos al ser captados muy acaramelados durante una salida nocturna en Miami.
Ester Expósito y Kylian Mbappé ya no se esconden: disfrutan de vacaciones en Miami
La actriz española y el futbolista francés, tras semanas de rumores, confirman su relación. La pareja fue vista disfrutando de una noche en un exclusivo club de la ciudad estadounidense, poniendo fin a las especulaciones sobre su distanciamiento.
Según se supo, la pareja asistió al exclusivo club LIV, ubicado en el reconocido hotel Fontainebleau, en Miami Beach. De esta forma, derrumbaron los rumores de un distanciamiento entre ellos.
Muy alejado de sus primeras apariciones públicas, el futbolista y la actriz no ocultaron su amor en el club nocturno y se dejaron ver mientras compartían gestos de complicidad y múltiples besos en la pista de baile.
Las imágenes no tardaron en viralizarse en las distintas redes sociales, convirtiéndose en uno de los temas más comentados post cierre del Mundial.
Días atrás, el futbolista compartió una foto de su novia luciendo el conjunto que vistió para representar a la Selección francesa en el último partido contra Inglaterra, para segundos después eliminarla.
La misma se replicó en las plataformas y sirvió para poner fin a los rumores de distanciamiento que nacieron durante el principio del Mundial.
Antes, en Ibiza
Antes fueron vistos a puro amor y disfrutando de unas minivacaciones en la isla de Ibiza días previos al inicio del Mundial de fútbol 2026.
la pareja oficializó su romance el pasado mes de marzo, luego de meses de rumores de un naciente amor entre ellos. Desde entonces, se lo ha visto compartiendo cenas, partidos y momentos cotidianos.
Trascendieron las románticas imágenes de la pareja en la isla, que corresponden a una escapada del 25 al 28 de mayo. Actualmente, el futbolista está en plena concentración con la Selección francesa.
Los primeros encuentros
En marzo, fueron vistos saliendo al mismo tiempo del mismo hotel en París. Se filtró a la prensa una supuesta imagen de la protagonista de Élite besando al jugador en un restaurante parisino, con la Torre Eiffel de fondo.
El "romance" —o vínculo— terminó por confirmarse cuando fueron vistos saliendo del mismo hotel y compartiendo un auto juntos durante la mañana del domingo.
Sin embargo, la prensa española asegura que la actriz estaría atravesando el duelo de una relación al mismo tiempo que estaría iniciando una con el jugador del Real Madrid.