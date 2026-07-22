Salida nocturna

Ester Expósito y Kylian Mbappé ya no se esconden: disfrutan de vacaciones en Miami

La actriz española y el futbolista francés, tras semanas de rumores, confirman su relación. La pareja fue vista disfrutando de una noche en un exclusivo club de la ciudad estadounidense, poniendo fin a las especulaciones sobre su distanciamiento.