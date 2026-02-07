Bengalas, pirotecnia y cortes

Milán bajo tensión: graves disturbios en una masiva marcha contra los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Alrededor de 5.000 personas marcharon este sábado en rechazo al impacto ambiental y los sobrecostos del evento Milán-Cortina 2026. La jornada derivó en choques con la policía cerca del Arena Santa Giulia, dejando un saldo de disturbios y fuerte presencia de gases lacrimógenos.