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Millones de visitantes y 16 días de fiesta: comenzó el Oktoberfest en Múnich

La tradicional fiesta de la cerveza comenzó este sábado y se extenderá hasta el 4 de octubre. El alcalde Dominik Krause inauguró el festival con el tradicional "O'zapft is!" y espera recibir unos seis millones de visitantes. La edición 2026 tendrá precios récord para la cerveza y un amplio operativo de seguridad.