#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Crisis global

Irán cerró el Estrecho de Ormuz y amenazó con atacar a los barcos que intenten cruzar

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció el cierre del Estrecho de Ormuz y advirtió que atacará a cualquier buque que intente cruzar. El petróleo saltó y crece el temor a un shock global de energía y logística.

Irán anunció el cierre de Ormuz y amenazó con atacar a buques que crucen. Foto: ReutersIrán anunció el cierre de Ormuz y amenazó con atacar a buques que crucen. Foto: Reuters
Seguinos en
Por: 

Irán elevó la tensión al máximo en una de las arterias del comercio mundial. La Guardia Revolucionaria anunció el cierre total del Estrecho de Ormuz y advirtió que cualquier embarcación que intente atravesarlo será atacada.

El mensaje llegó desde la estructura militar que controla la zona. Un alto mando afirmó que los Guardias y la marina regular “prenderán fuego” a los barcos que intenten cruzar, en lo que ya se lee como un bloqueo de hecho.

FILE PHOTO: An aerial view Port of Fujairah, United Arab Emirates in the strait of Hormuz, December 10, 2023. REUTERS/Stringer/File PhotoPor el Estrecho de Ormuz circula cerca del 20% del petróleo de consumo diario global. Foto: Reuters

La vía por donde pasa el 20% del crudo del mundo

Ormuz es un cuello de botella estratégico: conecta el Golfo Pérsico con aguas abiertas y por allí circula alrededor de una quinta parte del consumo diario global de petróleo, además de volúmenes relevantes de gas. Por eso la amenaza impacta directo en precios y abastecimiento.

La escalada se produce tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán del 28 de febrero, que derivaron en la muerte del líder iraní Ali Khamenei y en una respuesta con misiles sobre países del Golfo donde hay bases estadounidenses.

FILE PHOTO: Oil tankers pass through the Strait of Hormuz, December 21, 2018. REUTERS/Hamad I Mohammed/File PhotoReuters informó barcos varados y aseguradoras que cancelan cobertura de riesgo de guerra. Foto: Reuters

Petróleo en alza y temor a un salto hacia los 100 dólares

Los mercados reaccionaron con fuerza. Analistas consultados por Reuters anticiparon que el crudo podría mantenerse alto mientras se evalúa el impacto real sobre los flujos por Ormuz, con proyecciones de Brent en un rango elevado si la tensión persiste.

El nerviosismo no se limita al precio del barril. El transporte marítimo entró en zona roja: Reuters reportó unos 150 buques varados y daños en petroleros, con aseguradoras que comenzaron a cancelar coberturas de “riesgo de guerra” en el área. Eso encarece y frena la operatoria.

La combinación de riesgo militar, primas de seguro y desvíos logísticos amenaza con trasladarse al resto de la economía: suben los fletes, se estiran plazos y se presionan cadenas de suministro que dependen del Golfo, desde energía hasta cargas sensibles.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Irán
Estados Unidos
Israel
Medio Oriente

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro