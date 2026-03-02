Crisis global

Irán cerró el Estrecho de Ormuz y amenazó con atacar a los barcos que intenten cruzar

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció el cierre del Estrecho de Ormuz y advirtió que atacará a cualquier buque que intente cruzar. El petróleo saltó y crece el temor a un shock global de energía y logística.