Un video filmado desde un helicóptero en Alaska sorprendió a miles de usuarios en redes sociales al mostrar a un enorme oso pardo descansando en medio de una montaña completamente nevada.
Un oso en las alturas: el video desde un helicóptero que se volvió viral
La impactante escena fue captada a unos 2.000 metros de altura. Especialistas explicaron que este comportamiento podría estar vinculado a la búsqueda de zonas altas para escapar de los insectos durante la primavera.
Las imágenes fueron captadas por el piloto Russ Robinson cerca de la cumbre del Pavlof Sister, un estratovolcán ubicado en la remota península de Alaska, que supera los 7.000 pies sobre el nivel del mar.
En el video se puede ver al animal sentado sobre la nieve, rodeado por un paisaje blanco e imponente. Los tripulantes del helicóptero también mostraron el panel de control para registrar la altura a la que se encontraba el oso.
La escena generó sorpresa por lo inusual del contexto: un oso pardo en plena altura, lejos de los paisajes donde suele ser visto con mayor frecuencia. Sin embargo, especialistas señalaron que este tipo de comportamiento no sería extraño.
Según algunos biólogos, durante la primavera los osos pardos pueden desplazarse hacia zonas elevadas para alejarse de grandes concentraciones de insectos. El registro, por lo impactante de la imagen y el entorno, no tardó en viralizarse.