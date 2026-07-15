Dos hombres fueron detenidos en Francia en el marco de la investigación por el incendio forestal que arrasó parte del bosque de Fontainebleau, ubicado a unos 70 kilómetros al sur de París. Ambos reconocieron haber iniciado los dos principales focos del fuego.
Dos jóvenes fueron detenidos acusados de iniciar un voraz incendio forestal en las afueras de París
El foco ígneo afectó al bosque de Fontainebleau. Las llamas ya fueron controladas, aunque los bomberos advierten que la extinción total demandará varios días e incluso semanas.
El incendio se desató el domingo y afectó más de 2.100 hectáreas de una de las áreas naturales más importantes del país. Aunque las autoridades confirmaron que los focos ya fueron controlados, todavía no se los considera extinguidos.
Uno de los sospechosos es un bombero voluntario nacido en 2007, arrestado el lunes. Según informó la fiscal de Fontainebleau, Diane Ngomsik, el joven admitió haber prendido fuego ramas con un encendedor y nafta en la zona de Arbonne-la-Forêt.
El segundo detenido, también nacido en 2007, no tenía antecedentes judiciales y no tendría relación aparente con el primer sospechoso. En su caso, reconoció haber iniciado otro foco de manera accidental al arrojar una colilla de cigarrillo.
La investigación había comenzado con seis personas arrestadas. Sin embargo, dos de ellas fueron liberadas este martes por falta de pruebas suficientes en esta etapa del expediente.
Mientras avanza la causa judicial, las autoridades francesas mantienen el operativo de emergencia en el área afectada. Los bomberos lograron contener el avance del fuego dentro de su perímetro, pero aún quedan tareas pendientes para eliminar por completo los puntos calientes.
El prefecto del departamento de Sena y Marne, Pierre Ory, explicó que un incendio “controlado” no significa extinguido. Por eso, los equipos continuarán trabajando durante varios días y no descartan que las tareas se extiendan por semanas.
Desde el inicio de la emergencia, los investigadores sospechaban que los principales focos habían sido provocados. Esa hipótesis tomó fuerza con las primeras admisiones de los detenidos, aunque la Justicia todavía debe determinar responsabilidades y eventuales imputaciones.
El bosque de Fontainebleau supera las 20.000 hectáreas y es considerado uno de los espacios naturales más emblemáticos de Francia. Además de su valor ambiental, está catalogado como reserva de la biosfera por la Unesco y se encuentra cerca del célebre palacio de Fontainebleau, uno de los monumentos más visitados del país.