Una persecución a alta velocidad en el distrito de Fond du Lac, en Wisconsin, quedó registrada en video y sorprendió por una maniobra extrema: el auto de un sospechoso terminó “volando” sobre el tráfico mientras intentaba escapar de la Policía.
Persecución en Estados Unidos: un auto salió de la ruta y pasó por encima del tráfico
Ocurrió en el condado de Fond du Lac, en Wisconsin. El conductor fue finalmente arrestado.
El episodio ocurrió cuando la Patrulla Estatal de Wisconsin detuvo un vehículo sobre la I-41, en dirección norte. Durante el procedimiento, un agente pidió refuerzos al constatar que el conductor tenía una orden de arresto activa por un delito grave en el distrito de Kenosha.
Cuando llegaron al lugar un agente del sheriff del distrito de Fond du Lac y otro efectivo, el sospechoso decidió escapar. Minutos después, otro agente lo vio salir de la I-41 por Military Road. El auto se detuvo brevemente al final de la rampa, pero enseguida volvió a arrancar.
La persecución continuó por un estacionamiento, luego por Pioneer Road y Johnson Street, hasta que el vehículo regresó a la I-41 en dirección norte. La huida quedó registrada por las cámaras policiales y mostró la velocidad con la que el conductor intentaba evitar ser detenido.
El momento más impactante ocurrió cuando el auto aceleró hacia la salida de Winnebago Street. Allí cayó en una zanja, subió por un terraplén y pasó por encima del tráfico que circulaba por la calle, antes de terminar detenido en un campo del otro lado.
Tras la maniobra, las autoridades lograron detener al sospechoso. La Oficina del Sheriff del Condado de Fond du Lac difundió el video de la persecución, que rápidamente llamó la atención por la violencia de la secuencia y por el riesgo que representó para otros conductores.