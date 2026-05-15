Un video registrado en Polonia muestra el momento en que un hombre hostigó a varios caballos y terminó gravemente golpeado por uno de los animales.
Polonia: maltrató a caballos atados, uno reaccionó y lo dejó desplomado en el suelo
Un hombre terminó hospitalizado después de acosar violentamente a varios equinos. Uno de los animales reaccionó de manera instintiva y le dio una fuerte coz en la cabeza.
En las imágenes se lo ve acercarse por detrás a uno de los caballos para tirarle y sacudirle la cola. Lejos de detenerse, después repitió una actitud agresiva con otro ejemplar que también estaba atado.
La situación escaló cuando uno de los caballos reaccionó de forma instintiva ante el acoso. El animal le dio una fuerte coz directa en la cabeza, en una secuencia que quedó grabada.
El impacto fue inmediato: el hombre cayó desplomado al suelo y tuvo que ser asistido por las personas que estaban en el lugar. Luego fue trasladado de urgencia a un hospital.
El episodio generó repercusión por la violencia del maltrato previo y por la contundente reacción del caballo. Las imágenes también reabrieron el debate sobre el respeto hacia los animales y los riesgos de hostigarlos o acercarse de manera imprudente.