Un emotivo y complejo operativo de salvamento marítimo tuvo lugar en el río Frome, en el condado de Dorset, Inglaterra, donde un hombre y su perro quedaron atrapados a bordo de un yate de siete metros de eslora tras sufrir la falla simultánea de sus dos motores. El incidente ocurrió mientras descendía la marea y una espesa niebla reducía drásticamente la visibilidad en la zona.
Rescataron a un hombre y su perro de un yate varado en medio de una densa niebla en Inglaterra
La embarcación sufrió una doble falla mecánica mientras bajaba la marea. Los voluntarios interrumpieron un acto conmemorativo para ponerlos a salvo.
Rescate en el agua
El alerta se activó el pasado domingo 8 de noviembre por la tarde, luego de que la Guardia Costera británica recibiera el aviso de una embarcación bimotora en apuros. En ese momento, los rescatistas voluntarios de la estación de salvamento marítimo RNLI Poole participaban vestidos con sus uniformes de gala en un desfile conmemorativo en Poole Park, en honor a los caídos en conflictos militares.
Al confirmarse la emergencia, la tripulación regresó de inmediato a la base y zarpó hacia el punto reportado. Sin embargo, al llegar comprobaron que el yate había encallado fuera del canal de navegación, lo que impedía el acercamiento de la unidad principal.
Maniobra de precisión
Para concretar la evacuación, los voluntarios desplegaron una lancha salvavidas costera de clase D, de menor calado. Un miembro del equipo logró abordar el yate y constató que tanto el motor principal como el auxiliar se encontraban fuera de servicio, dejando al navegante sin posibilidad de retomar la marcha.
Ante el deterioro de las condiciones climáticas —con temperaturas de 6 °C y una niebla cada vez más cerrada—, los rescatistas aseguraron el barco desplegando su ancla y trasladaron al marinero y a su mascota hacia el bote auxiliar, para luego pasarlos a la embarcación "Atlantic 85" rumbo a tierra firme.
Ya en la estación de salvamento de Poole, el hombre se reencontró con sus familiares, quienes aguardaban noticias desde hacía varias horas.
Aunque no trascendieron las identidades de los protagonistas, las imágenes difundidas por la institución —donde se observa a un voluntario sosteniendo al perro en brazos— se viralizaron rápidamente, marcando la intervención número 119 de esta unidad de rescate en lo que va del año.