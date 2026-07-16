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“Lindo día para ahogar penas”

Carlos III se tomó “con cerveza” la derrota de Inglaterra en la semifinal contra Argentina

Durante una visita a un histórico bar en Dorset, acompañado por Camila, el monarca británico bromeó sobre el traspié de su equipo en el Mundial 2026 de fútbol.

Los reyes visitaron la cervecería Hall & Woodhouse Badger Brewery.Los reyes visitaron la cervecería Hall & Woodhouse Badger Brewery.
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El rey Carlos III se permitió una broma sobre la reciente eliminación de Inglaterra en semifinales del Mundial ante la Argentina durante una visita a una cervecería. Mientras se servía una pinta, el monarca comentó entre risas: “Lindo día para ahogar algunas penas”, lo que generó carcajadas entre los presentes.

A su lado, la reina Camila sonrió ante la ocurrencia del rey, en un ambiente relajado y distendido.

La visita a la cervecería Hall & Woodhouse Badger Brewery, fundada en 1777 en Blandford y manejada por la séptima generación de una misma familia, formó parte de una agenda oficial en la región de Dorset, donde la pareja real compartió momentos con trabajadores y vecinos.

Un gesto distendido tras la eliminación inglesa

El comentario de Carlos III hizo alusión directa al golpe que significó para los ingleses la derrota.

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La Selección argentina dio vuelta un partido infartante y se clasificó a la final del Mundial 2026 tras imponerse por 2-1 gracias a goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

El sábado, Inglaterra medirá sus fuerzas ante Francia por el tercer puesto, un día antes de la gran final entre España y Argentina.

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