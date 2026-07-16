El rey Carlos III se permitió una broma sobre la reciente eliminación de Inglaterra en semifinales del Mundial ante la Argentina durante una visita a una cervecería. Mientras se servía una pinta, el monarca comentó entre risas: “Lindo día para ahogar algunas penas”, lo que generó carcajadas entre los presentes.
Carlos III se tomó “con cerveza” la derrota de Inglaterra en la semifinal contra Argentina
Durante una visita a un histórico bar en Dorset, acompañado por Camila, el monarca británico bromeó sobre el traspié de su equipo en el Mundial 2026 de fútbol.
A su lado, la reina Camila sonrió ante la ocurrencia del rey, en un ambiente relajado y distendido.
La visita a la cervecería Hall & Woodhouse Badger Brewery, fundada en 1777 en Blandford y manejada por la séptima generación de una misma familia, formó parte de una agenda oficial en la región de Dorset, donde la pareja real compartió momentos con trabajadores y vecinos.
Un gesto distendido tras la eliminación inglesa
El comentario de Carlos III hizo alusión directa al golpe que significó para los ingleses la derrota.
La Selección argentina dio vuelta un partido infartante y se clasificó a la final del Mundial 2026 tras imponerse por 2-1 gracias a goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.
El sábado, Inglaterra medirá sus fuerzas ante Francia por el tercer puesto, un día antes de la gran final entre España y Argentina.