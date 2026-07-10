Un equipo de científicos brasileños identificó una nueva especie de reptil fósil que habitó la Tierra hace aproximadamente 240 millones de años en el actual estado de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil. El hallazgo representa un importante avance para comprender la evolución de los ancestros de los dinosaurios y los cocodrilos.
Hallaron un fósil de 240 millones de años que revela el origen de los grandes reptiles
El descubrimiento aporta nuevas pistas sobre la evolución de los ancestros de los dinosaurios y los cocodrilos tras la mayor extinción masiva de la Tierra.
Nueva especie de reptil del Triásico
La especie fue bautizada Silescelida acristata y vivió durante el Triásico Medio, un período clave en la historia del planeta. En ese momento, los ecosistemas aún se recuperaban de la extinción masiva del Pérmico-Triásico, ocurrida hace unos 252 millones de años, considerada la más devastadora registrada.
Los restos fósiles fueron encontrados en el municipio de Dona Francisca, en la región central de Rio Grande do Sul, dentro del Geoparque Quarta Colônia, un sitio reconocido por la UNESCO por su valor geológico y paleontológico.
Cómo era Silescelida acristata
Según los investigadores, el reptil tenía un cuerpo delgado, caminaba sobre cuatro patas y su tamaño era similar al de un pequeño cocodrilo. Sin embargo, aclararon que no pertenecía ni al grupo de los dinosaurios ni al de los cocodrilos actuales.
En cambio, formaba parte de una rama evolutiva muy cercana a los arcosauriformes, el linaje del que millones de años después surgirían tanto los dinosaurios como los cocodrilos.
Un hallazgo clave
Los especialistas señalaron que este descubrimiento ayuda a completar vacíos en el registro fósil y permite comprender mejor cómo eran los ecosistemas terrestres después de una de las mayores crisis biológicas de la historia.
Además, especies como Silescelida acristata ofrecen una oportunidad para estudiar las primeras etapas de la diversificación de los grandes reptiles y entender cómo evolucionaron los animales que dominarían la Tierra durante millones de años.
El hallazgo también vuelve a destacar la importancia de Rio Grande do Sul como una de las regiones paleontológicas más relevantes del mundo, ya que sus formaciones geológicas conservan algunos de los fósiles más antiguos relacionados con el origen de los dinosaurios y otros grandes vertebrados terrestres.