El impactante susto de una ciclista en España: casi cae por un acantilado

Cecilia Sopeña, conocida en Instagram como cartagenera.17, protagonizó un dramático episodio mientras paseaba en bicicleta por un sendero en España. En plena recorrida, sufrió un resbalón que la dejó peligrosamente cerca del borde de un acantilado.
La secuencia fue grabada por una cámara 360 que llevaba consigo y luego se volvió viral en redes.
Cecilia Sopeña, conocida en Instagram como cartagenera.17, protagonizó un dramático episodio mientras paseaba en bicicleta por un sendero en España. En plena recorrida, sufrió un resbalón que la dejó peligrosamente cerca del borde de un acantilado.
El momento quedó registrado por una cámara 360 que la propia ciclista llevaba encima. Gracias a esas imágenes se pudo ver con claridad la secuencia en la que la rueda pierde firmeza y la maniobra se descontrola en cuestión de segundos.
Según muestra el video, Sopeña avanzaba por un camino estrecho y de cornisa, acompañada por su perra, cuando la bicicleta se desestabilizó. La cercanía con el precipicio convirtió una salida recreativa en una escena de máximo riesgo.
Pese al susto, la mujer logró reponerse a tiempo y evitó caer. Apenas recuperó el equilibrio, se la escucha hablarle a su mascota para tranquilizarla, antes de quedarse sentada durante unos segundos todavía afectada por la tensión del momento.
Después del episodio, la ciclista compartió el video en sus redes sociales junto a un mensaje de alivio. Allí escribió “Nezha me quiere muchísimo”, en alusión a una figura protectora del taoísmo, dando a entender que sintió que se salvó por muy poco.
La publicación no solo generó impacto por el accidente evitado, sino también por otro detalle: Sopeña no llevaba casco al momento del incidente. Ese punto abrió una discusión en redes sobre las medidas de seguridad durante las salidas en bicicleta.
Frente a las críticas, la ciclista difundió luego un descargo en el que pidió disculpas y reconoció que la imagen que transmitió no fue la correcta. En ese mensaje remarcó que el casco salva vidas y admitió que la experiencia la enfrentó de manera muy concreta con la fragilidad de la vida.