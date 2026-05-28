Una impactante historia de supervivencia conmociona a Brasil luego de que una joven fuera encontrada con vida tras pasar varios días a la deriva en alta mar. El rescate fue realizado por tres pescadores que navegaban frente a la costa del estado de São Paulo.
Milagro en Brasil: rescataron a una joven que pasó tres días a la deriva en el mar
Bruna Damaris Sant’Anna da Silva, de 26 años, quien había desaparecido luego de realizar un paseo en moto acuática junto a un amigo. El dramático rescate fue protagonizado por tres pescadores y quedó registrado en video.
La joven fue identificada como Bruna Damaris Sant’Anna da Silva, de 26 años, quien había desaparecido luego de realizar un paseo en moto acuática junto a un amigo durante el fin de semana.
Según trascendió, ambos habían salido al mar desde Ilhabela, un reconocido destino turístico del litoral paulista. Sin embargo, horas después dejaron de tener contacto con sus familiares y comenzaron las tareas de búsqueda.
La moto acuática fue encontrada a la deriva a varios kilómetros de la costa, pero sin rastros de los ocupantes. Desde ese momento, equipos de rescate y voluntarios intensificaron los operativos para intentar localizarlos.
Finalmente, durante la mañana del martes, tres pescadores divisaron a una mujer agitando los brazos en medio del mar. Al acercarse, descubrieron que se trataba de Bruna, quien se encontraba debilitada, con frío y pidiendo agua.
El dramático momento fue grabado en video y rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales. En las imágenes se observa la emoción de los pescadores mientras ayudan a la joven a subir a la embarcación.
Los hombres que participaron del rescate aseguraron que todo ocurrió casi de casualidad, ya que ese día habían decidido alejarse más de la costa debido a la escasez de pesca en la zona habitual donde trabajaban.
Tras ser rescatada, Bruna recibió los primeros auxilios y luego fue trasladada por personal de emergencias hacia un hospital de Ilhabela. Los médicos confirmaron que presentaba síntomas de hipotermia, aunque estaba fuera de peligro.
Mientras tanto, las autoridades brasileñas continúan buscando al hombre que viajaba con ella en la moto acuática, identificado como Dheoge Pereira Bernardino, quien todavía permanece desaparecido.
La historia generó una enorme repercusión en Brasil y en distintos países de la región, donde miles de usuarios calificaron el rescate como “un milagro” por las condiciones extremas en las que la joven logró sobrevivir.