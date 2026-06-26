El doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 que sacudió a Venezuela provocó una nueva pérdida de fuerte impacto político y social para la comunidad europea radicada en el país caribeño.
Terremotos en Venezuela: murió Chabela Jara Noda, la delegada del Gobierno de Canarias en el país
La funcionaria y presidenta del Consejo de Residentes Españoles se encontraba desaparecida tras el colapso del edificio donde residía en La Guaira. El archipiélago declaró tres días de luto oficial por el fallecimiento de una figura clave para la diáspora.
Isabel "Chabela" Jara Noda, delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela y recientemente nombrada presidenta del Consejo de Residentes Españoles (CRE), fue hallada sin vida tras permanecer desaparecida desde el momento del sismo.
La confirmación oficial del fallecimiento fue realizada por el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, al término de un Consejo de Gobierno extraordinario convocado de urgencia en Tenerife para evaluar el alcance de la catástrofe en el territorio americano.
Jara Noda residía en el ático de un edificio ubicado en la región costera de La Guaira, una de las zonas declaradas en estado de emergencia. La estructura del inmueble colapsó por completo debido a los movimientos telúricos, lo que había desencadenado un operativo de búsqueda contrarreloj entre los escombros durante las últimas horas.
Ante la confirmación de la noticia, el Ejecutivo regional canario decretó formalmente tres días de luto oficial.
Una figura emblemática
Chabela Jara gozaba de una enorme popularidad y afecto entre la diáspora canaria en Venezuela, una comunidad históricamente tan numerosa y arraigada que es conocida popularmente como la "octava isla" del Archipiélago.
Desde su rol institucional y su reciente asunción al frente del Consejo de Residentes Españoles, la funcionaria mantenía un rol muy activo en la asistencia, acompañamiento y defensa de los derechos de los ciudadanos españoles radicados en el exterior.
En los canales oficiales de la delegación, Jara solía definir la labor de su gestión bajo premisas de cercanía y resiliencia: "Nuestros valores son la capacidad de lucha, constancia y resistencia ante la adversidad. Estamos al servicio de la ciudadanía canaria presente en Venezuela con honradez, equidad y tolerancia".
La noticia de su fallecimiento generó profundas muestras de dolor en el arco político español. La ex diputada nacional y referente de Coalición Canaria, Ana Oramas, dedicó un sentido mensaje de despedida a quien fuera su compañera de ruta por más de 27 años, recorriendo los centros de asistencia desde Mérida hasta Ciudad Bolívar, y envió sus condolencias a los cuatro hijos de la delegada.
Operativo de contención
El impacto de la catástrofe sobre la comunidad española arroja un balance preliminar sumamente complejo: las autoridades reportan de momento cuatro ciudadanos españoles fallecidos, cuatro personas localizadas bajo estructuras colapsadas y otras 99 cuyo paradero aún no pudo ser establecido por las redes consulares.
Frente a este escenario de destrucción generalizada, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, informó que la administración autonómica ya logró establecer contacto directo con las 22 entidades y centros de la comunidad canaria distribuidos en Venezuela.
El plan de contingencia prevé la inmediata reconversión y habilitación de estos espacios sociales como albergues temporales de emergencia, con el objetivo de brindar refugio, alimentación y asistencia médica básica a todas aquellas personas que perdieron sus hogares a raíz de los derrumbes edilicios.