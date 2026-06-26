Tragedia humanitaria

Terremotos en Venezuela: murió Chabela Jara Noda, la delegada del Gobierno de Canarias en el país

La funcionaria y presidenta del Consejo de Residentes Españoles se encontraba desaparecida tras el colapso del edificio donde residía en La Guaira. El archipiélago declaró tres días de luto oficial por el fallecimiento de una figura clave para la diáspora.