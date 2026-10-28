Desafío extremo

Sudáfrica: un deportista recorrió 280 metros colgado de barras a 216 metros del suelo

El deportista Thomas van Tonder, campeón mundial de carreras de obstáculos, completó el recorrido en 47 minutos y 37 segundos, en un desafó que puso a prueba su resistencia física y mental. La travesía se realizó bajo el arco del puente Bloukrans, que conecta las provincias del Cabo Occidental y el Cabo Oriental.