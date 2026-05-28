Momentos de extrema tensión se vivieron en Estambul, Turquía, cuando un toro escapó de su dueño y comenzó a correr descontroladamente por las calles de la ciudad. El animal terminó irrumpiendo en una peluquería y provocó escenas de pánico entre clientes y empleados.
Un toro escapó, destrozó una peluquería y desató el caos en Estambul
El animal sembró el pánico luego de escapar de su dueño, correr por las calles e irrumpir violentamente en el local. Toda la escena quedó registrada por cámaras de seguridad.
El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio. En las imágenes se observa cómo el toro rompe los cristales de la entrada y entra abruptamente al local mientras las personas intentan escapar desesperadas para ponerse a salvo.
Dentro de la peluquería se vivieron segundos caóticos. Algunos clientes corrieron hacia el fondo del establecimiento, mientras otros buscaron refugio detrás de muebles y sillones al ver avanzar al animal por el lugar.
Tras varios minutos de tensión, personal municipal y vecinos lograron intervenir para controlar la situación. Después de una larga persecución, el toro finalmente fue atrapado y devuelto a su propietario sin que se registraran heridos de gravedad.
El impactante video rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó miles de reacciones por la inesperada escena, que muchos usuarios compararon con una película de acción debido al nivel de destrucción y desesperación que provocó el animal.