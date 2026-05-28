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Un toro escapó, destrozó una peluquería y desató el caos en Estambul

El animal sembró el pánico luego de escapar de su dueño, correr por las calles e irrumpir violentamente en el local. Toda la escena quedó registrada por cámaras de seguridad.

Clientes y empleados escaparon desesperados al ver avanzar al animal.Clientes y empleados escaparon desesperados al ver avanzar al animal.
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Momentos de extrema tensión se vivieron en Estambul, Turquía, cuando un toro escapó de su dueño y comenzó a correr descontroladamente por las calles de la ciudad. El animal terminó irrumpiendo en una peluquería y provocó escenas de pánico entre clientes y empleados.

El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio. En las imágenes se observa cómo el toro rompe los cristales de la entrada y entra abruptamente al local mientras las personas intentan escapar desesperadas para ponerse a salvo.

Dentro de la peluquería se vivieron segundos caóticos. Algunos clientes corrieron hacia el fondo del establecimiento, mientras otros buscaron refugio detrás de muebles y sillones al ver avanzar al animal por el lugar.

Tras varios minutos de tensión, personal municipal y vecinos lograron intervenir para controlar la situación. Después de una larga persecución, el toro finalmente fue atrapado y devuelto a su propietario sin que se registraran heridos de gravedad.

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El impactante video rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó miles de reacciones por la inesperada escena, que muchos usuarios compararon con una película de acción debido al nivel de destrucción y desesperación que provocó el animal.

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