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Una turista rompió las reglas, nadó en la Fontana di Trevi y recibió una fuerte multa

El episodio fue grabado por un acompañante, se viralizó rápidamente en redes sociales y terminó con la intervención de las autoridades y una importante multa económica.

Una turista desafió la seguridad de la Fontana di Trevi y el video se volvió viral.Una turista desafió la seguridad de la Fontana di Trevi y el video se volvió viral.
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Momentos de tensión y sorpresa se vivieron en la Fontana di Trevi, uno de los monumentos más emblemáticos de Roma, cuando una turista decidió cruzar las barreras de seguridad y lanzarse al agua frente a decenas de personas.

Vestida con pantalones cortos, un top rojo y gafas de sol, la mujer ingresó a la famosa fuente mientras era filmada por un acompañante. Lejos de salir rápidamente, comenzó incluso a nadar dentro del histórico monumento, ante la mirada atónita de turistas y visitantes.

Las imágenes del episodio no tardaron en viralizarse en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron entre risas, críticas e indignación por la falta de respeto hacia uno de los sitios más icónicos de Italia.

A los pocos segundos, personal de seguridad intervino para frenar la situación. Los agentes le ordenaron salir inmediatamente del agua y posteriormente le aplicaron una multa económica por violar las normas de preservación del monumento histórico.

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Según trascendió, la sanción podría alcanzar los 500 euros, equivalentes a unos 580 dólares. Las autoridades italianas suelen mantener estrictos controles en la Fontana di Trevi para evitar daños al patrimonio cultural y prevenir conductas inapropiadas por parte de turistas.

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