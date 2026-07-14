Reorganización en pleno conflicto

Ucrania: el Parlamento aprobó la dimisión de la primera ministra

Con el aval del Legislativo, Yulia Svyrydenko dejó su cargo junto a la totalidad de sus ministros tras el pedido de reforma del presidente Volodímir Zelenski. La conducción interina quedó en manos de Denys Shmygal hasta que el próximo jueves se vote la nueva estructura de gobierno.