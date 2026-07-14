La Verjovna Rada, el parlamento de Ucrania, aprobó la dimisión de la primera ministra Yulia Svyrydenko junto con todo el Gobierno, con 258 miembros votos a favor.
Ucrania: el Parlamento aprobó la dimisión de la primera ministra
Con el aval del Legislativo, Yulia Svyrydenko dejó su cargo junto a la totalidad de sus ministros tras el pedido de reforma del presidente Volodímir Zelenski. La conducción interina quedó en manos de Denys Shmygal hasta que el próximo jueves se vote la nueva estructura de gobierno.
Durante su discurso, Svyrydenko agradeció a los diputados y a los organismos gubernamentales su colaboración durante el último año, al presidente, Volodímir Zelenski, por su confianza, al pueblo ucraniano por su fe y su incansable labor, y a las fuerzas armadas por defender el país.
“En una situación en la que el enemigo se esfuerza tanto por destruir la vida en todas partes, desde pequeños pueblos hasta grandes ciudades, garantizar una vida digna para los ucranianos no es tarea fácil", destacó.
Sostuvo que Ucrania perseveró, haciendo "todo lo posible y a menudo lo imposible por el sector energético, la educación, el transporte, la atención médica y la provisión de vivienda para las personas desplazadas internamente".
"Ha sido un honor para nuestro equipo gubernamental trabajar junto a ustedes por el bien de Ucrania”, subrayó.
Otras renuncias
Junto con Svyrydenko, se alejaron el primer viceprimer ministro y ministro de Energía, Denys Shmygal así el viceprimer ministro para la Recuperación y ministro de Desarrollo de Comunidades y Territorios de Ucrania, Oleksiy Kuleba.
La lista continúa con los responsables de todas las demás carteras del Gobierno, en tanto que el presidente de la Verjovna Rada, Ruslan Stefanchuk, pronunció su respectivo agradecimiento hacia el gobierno saliente.
Ese cuerpo deberá votar, el próximo jueves, a un nuevo gobierno; que será conducido hasta entonces por el primer viceprimer ministro y ex primer ministro Denys Shmygal.
Svyrydenko anunció su renuncia el domingo después de que Zelenski comentara que el Gobierno se sometería a una reorganización como parte de los esfuerzos para implementar la estrategia política actualizada del país.