El vuelo FZ1073 de Flydubai quedó al borde de una tragedia durante el trayecto entre Dubái y Tel Aviv. A bordo viajaban más de 170 personas cuando se produjo una violenta pelea en la cabina de mando y uno de los pilotos terminó apuñalado.
Así era sacado del avión el piloto atacado por el terrorista del vuelo Flydubai
Smit Machchhar fue agregido durante el vuelo FZ1073 y logró abrir la puerta de la cabina. Pasajeros y dos pilotos de relevo permitieron aterrizar en Arabia Saudita.
El avión comenzó entonces un descenso abrupto de unos 5.200 metros en menos de dos minutos, según los datos analizados por BBC Verify. La aeronave había alcanzado una altura cercana a los 10.400 metros antes de comenzar la caída.
En medio de la emergencia, el capitán indio Smit Machchhar, pese a estar herido, consiguió abrir la puerta de la cabina. Ese movimiento permitió que varios pasajeros ingresaran al lugar y redujeran al piloto acusado de atacarlo.
La aeronave finalmente aterrizó de emergencia en el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudita. Tanto Machchhar como el otro piloto fueron trasladados a un hospital. La embajada de India informó que el comandante se encontraba estable.
En la mañana de este jueves (hora de Argentina) se conocieron nuevos registos que muestran cómo fue bajado el piloto herido del avión. El video contiene imágenes sensibles.
Una caída inesperada
El incidente ocurrió aproximadamente dos horas después del despegue desde Dubái. El avión se dirigía hacia Tel Aviv cuando se activó primero una señal de emergencia y posteriormente una alerta de secuestro.
Los registros de Flightradar24 muestran que la aeronave descendió más de 5.200 metros en menos de dos minutos. La situación provocó pánico entre los pasajeros, que escucharon gritos provenientes de la cabina y observaron a personas heridas.
Según testimonios recogidos por medios israelíes, varios pasajeros ingresaron a la cabina para ayudar a controlar al atacante. Entre ellos estuvo Yaniv Hayun, quien posteriormente contó que tomó los controles del avión durante unos instantes.
Hayun relató que tenía conocimientos muy limitados sobre el manejo de una aeronave y que había aprendido algunos conceptos mirando el programa televisivo Air Disasters. Según su testimonio, intentó mantener el avión estable hasta que otras personas con experiencia pudieron hacerse cargo.
El momento decisivo llegó cuando aparecieron dos pilotos que viajaban como pasajeros. Eran pilotos de relevo de Flydubai que se encontraban a bordo porque tenían previsto operar otro vuelo posteriormente.
Ambos ingresaron a la cabina y asumieron el control del Boeing 737 MAX 8. Finalmente, fueron quienes condujeron la aeronave hasta el aterrizaje de emergencia en Tabuk.
El papel del comandante
En medio del caos, Machchhar tuvo una intervención determinante. De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el capitán consiguió activar una señal de emergencia y, pese a sus heridas, abrió la puerta de la cabina para permitir que los pasajeros intervinieran.
El piloto indio acumulaba más de 9.700 horas de vuelo. Antes de incorporarse a Flydubai en 2022, había trabajado durante 11 años para la aerolínea india SpiceJet.
Su actuación fue destacada públicamente por dirigentes de India e Israel. El primer ministro indio, Narendra Modi, lo calificó de “héroe” y destacó que, pese a estar gravemente herido, actuó para proteger la vida de los pasajeros.
El presidente israelí, Isaac Herzog, también anunció que propondrá entregar la Medalla Presidencial al Heroísmo Cívico a cuatro pasajeros que participaron en la respuesta al ataque: Yaniv Hayun, Zvika Mans, Asaf Rajuan y el médico Shota Musaiev.
Musaiev, único médico que viajaba en el avión, asistió al piloto herido después de que los pasajeros lograran controlar la situación.
Un aterrizaje de emergencia
Un piloto consultado por The Times of Israel explicó que, si los dos pilotos de relevo no hubieran estado entre los pasajeros, un viajero sin experiencia podría haber intentado aterrizar el avión con asistencia de los controladores aéreos.
Según el especialista, técnicamente sería posible guiar a una persona sin entrenamiento mediante instrucciones desde tierra, aunque el resultado probablemente habría sido un aterrizaje extremadamente difícil y con un margen de error muy reducido.
La presencia de los dos pilotos de relevo evitó que ese escenario tuviera que ponerse a prueba. Una vez que tomaron los controles, lograron llevar el avión hasta Tabuk, donde los pasajeros fueron evacuados.
El episodio continúa bajo investigación. Emiratos Árabes Unidos creó un equipo especializado para determinar qué ocurrió en la cabina, cuáles fueron los motivos del ataque y si existió algún tipo de planificación previa o vínculo con una actividad terrorista. Las autoridades pidieron evitar especulaciones mientras avanza la investigación.
El gobierno israelí calificó inicialmente el episodio como un posible atentado, mientras que las autoridades de Emiratos y la aerolínea lo describieron como un “incidente de seguridad”. Por el momento, la investigación deberá determinar las circunstancias y el móvil del ataque.