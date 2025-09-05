Impactante hundimiento de un yate de lujo en Turquía: cuatro personas se salvaron

El yate de 24 metros, bautizado “Dolce Vento”, se inclinó peligrosamente y terminó volcando a 200 metros de la costa. La embarcación había sido construida hace apenas cinco meses y estaba destinada a convertirse en un símbolo de lujo.
Un yate valuado en más de 40 millones de liras turcas se hundió frente a Ereğli, en el Mar Negro, apenas 15 minutos después de zarpar en su viaje inaugural. El propietario, el capitán y dos tripulantes lograron escapar a tiempo.
El yate de 24 metros, bautizado “Dolce Vento”, se inclinó peligrosamente y terminó volcando a 200 metros de la costa. La embarcación había sido construida hace apenas cinco meses y estaba destinada a convertirse en un símbolo de lujo.
En la nave viajaban cuatro personas, que saltaron al mar antes de que el barco desapareciera bajo el agua. Fueron rescatadas por la Guardia Costera turca sin sufrir heridas de consideración. El video del naufragio se viralizó rápidamente en redes sociales.
Los primeros reportes apuntan a un posible fallo de ingeniería en la construcción, aunque no se descartan otras hipótesis. Autoridades portuarias y especialistas del astillero trabajan para determinar las causas del hundimiento, que representa una pérdida millonaria.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.