Accidente en el Mar Negro

Impactante hundimiento de un yate de lujo en Turquía: cuatro personas se salvaron

Un yate valuado en más de 40 millones de liras turcas se hundió frente a Ereğli, en el Mar Negro, apenas 15 minutos después de zarpar en su viaje inaugural. El propietario, el capitán y dos tripulantes lograron escapar a tiempo.