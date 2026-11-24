Sony informó que Grand Theft Auto VI consiguió el mayor lanzamiento en los más de 30 años de historia de PlayStation. Entre el estreno del 19 de noviembre y el día 22, más de 39 millones de usuarios únicos jugaron al título de Rockstar Games en PS5.
GTA 6 tuvo el mayor lanzamiento en la historia de PlayStation, según Sony
Más de 39 millones de usuarios jugaron en PS5 durante los primeros cuatro días. El título también fue el primero que se ejecutó en el 70% de las nuevas consolas activadas.
Los datos fueron difundidos en el blog oficial de la plataforma y recogidos por Lucas Rivarola. Aunque GTA 6 también está disponible en Xbox Series, las estadísticas de usuarios y tiempo de juego presentadas por Sony corresponden exclusivamente a su consola.
Más de 683 millones de horas
Durante esos cuatro días, los jugadores acumularon más de 683 millones de horas dentro del videojuego. La relación entre ambas cifras arroja un promedio aproximado de 17,5 horas por usuario, aunque la actividad individual puede variar.
El número de usuarios únicos no equivale a copias vendidas: contabiliza las cuentas diferentes que accedieron al título. Sony no precisó cuántas personas lo adquirieron en formato físico, digital o mediante paquetes que incluyen una consola.
La compañía también aseguró que GTA 6 estableció una marca de jugadores simultáneos para un solo título en PlayStation. Según su reporte, superó incluso a los videojuegos multijugador gratuitos más populares de la plataforma, aunque no difundió la cifra de concurrencia.
El impacto en las nuevas PS5
El estreno coincidió con el mayor número de nuevas PS5 activadas en un solo día desde el lanzamiento del sistema en 2020, si se excluyen los períodos festivos de fin de año. Además, GTA 6 fue el primer juego utilizado en el 70% de las consolas conectadas por primera vez entre el 19 y el 22 de noviembre.
Sony no detalló cuántas unidades representa ese porcentaje ni cuántas fueron compradas para reemplazar otro equipo. Los datos tampoco permiten comparar el desempeño comercial de PS5 y Xbox Series durante el mismo período.
El lanzamiento estuvo acompañado por un acuerdo publicitario entre Rockstar Games y PlayStation, que dio presencia destacada a PS5 en la promoción. La historia protagonizada por Jason y Lucia llegó 13 años después de la entrega principal anterior.
Ventas por US$3.790 millones en un día
Por su parte, Rockstar Games y Take-Two Interactive anunciaron que GTA 6 generó US$3.790 millones en ventas minoristas durante su primera jornada. Las empresas lo presentaron como el mayor estreno de entretenimiento registrado en cualquier medio.
Antes de su llegada al mercado, el título había superado los 32 millones de pedidos anticipados. Como comparación, Grand Theft Auto V había obtenido US$815 millones en su primer día: la nueva entrega produjo casi cinco veces ese monto, de acuerdo con los números comunicados.
En Metacritic, GTA 6 alcanzó una puntuación de 99 sobre 100 al momento del reporte, una valoración que puede modificarse con nuevos análisis. Las cifras de ventas corresponden al lanzamiento general; los 39 millones de usuarios y las 683 millones de horas se limitan a PS5.